Die wichtigsten Infos zur Landratswahl im Landkreis Neu-Ulm auf einen Blick

Knapp 137.500 Menschen dürfen am Sonntag darüber mitbestimmen, wer neuer Landrat wird. Wer antritt und in welchem Fall es zur Stichwahl kommt. Der Überblick.

Knapp drei Monate sind seit der bayerischen Landtagswahl vergangen und schon haben die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Neu-Ulm ein weiteres Mal die Wahl: Am Sonntag, 14. Januar, geht es darum zu bestimmen, wer neuer Chef oder neue Chefin des Landratsamts wird. Nötig ist diese vorgezogene Wahl genau wegen besagter Landtagswahl am 8. Oktober: Bis zu diesem Zeitpunkt hatte CSU-Mann Thorsten Freudenberger das Amt inne, wurde dann aber in den bayerischen Landtag gewählt und arbeitet inzwischen im Münchner Maximilianeum statt in der Neu-Ulmer Kupferburg. Hier sind die wichtigsten Infos zur Landratswahl noch einmal kompakt gebündelt.

Wer darf bei der Landratswahl im Landkreis Neu-Ulm wählen?

Wenn die Wahllokale am Sonntag von 8 bis 18 Uhr ihre Türen öffnen, dürfen etwa 137.500 Bürgerinnen und Bürger ihre Stimmen abgeben. Das sind all diejenigen, die entweder die deutsche oder die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaats der EU haben, die volljährig sind und deren Hauptwohnsitz seit mindestens zwei Monaten im Landkreis Neu-Ulm liegt. Die Ausnahme: Ist jemand innerhalb eines Jahres sowohl aus dem Landkreis weggezogen als auch wieder zurückgekehrt, darf er oder sie auch dann wählen, wenn der Rückzug weniger als zwei Monate her ist.

Wer steht zur Wahl?

Fünf Kandidierende treten bei der Landratswahl mit der Aussicht an, möglicherweise für die kommenden sechs Jahre im Chefzimmer des Neu-Ulmer Landratsamt zu sitzen. Einen wirklichen Favoriten oder eine Favoritin gibt es vor dem Wahlsonntag allerdings nicht. Für die CSU möchte die 30-jährige Eva Treu ihrem Parteikollegen Freudenberger nachfolgen. Das möchten allerdings auch der langjährige Elchinger Bürgermeister Joachim Eisenkolb (Freie Wähler), der Schornsteinfegermeister und im Wahlkampf erfahrene SPDler Daniel Fürst, Ludwig Ott von den Grünen, der bei der vorherigen Landratswahl auf Platz drei landete, und Wolfgang Dröse (AfD) aus Buchloe im Ostallgäu.

In welchem Fall kommt es zu einer Stichwahl?

Wenn eine oder einer der fünf Kandidierenden am Sonntag mehr als die Hälfte der abgegebenen, gültigen Stimmen bekommt, ist er oder sie damit automatisch neuer Landrat oder neue Landrätin. Landet niemand bei mehr als 50 Prozent, gibt es die endgültige Entscheidung erst zwei Wochen später, am 28. Januar. Bei einer so engen Ausgangslage gilt eine Stichwahl als sehr wahrscheinlich. Bei ihr würden dann nur noch die beiden Kandidierenden antreten, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten.

Wann gibt es die Ergebnisse?

Wenn die Wahllokale um 18 Uhr schließen, werden die Ergebnisse der einzelnen Gemeinden nach und nach eintreffen. Das kann theoretisch sehr schnell gehen – oder sich über einige Zeit hinziehen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit sich im Neu-Ulmer Landratsamt vor Ort eine Präsentation der Ergebnisse anzuschauen. Ab Samstagfrüh gibt es online außerdem einen Live-Blog der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung unter www.azol.de/landratswahl-nu, in dem Sie noch einmal die wichtigsten Texte zur Vorbereitung auf die Landratswahl nachlesen können. Ab Sonntag finden sich hier dann auch Eindrücke aus den Wahllokalen, von der Wahlparty im Landratsamt, den Ergebnissen und den ersten Reaktionen der Parteien. Alles Wichtige zum Wahl-Geschehen gibt es außerdem auf den WhatsApp-Kanälen der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung.