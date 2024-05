Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Europawahl: CSU-Kandidatin Corinna Heiss setzt auf Migration und Tierschutz

Plus Die EU-Kandidatin aus dem Kreis Neu-Ulm will andere Asylverfahren und Exportverbote für lebende Tiere erreichen. Ihre Kinder sind ein Antrieb der Illertisserin.

Von Sebastian Mayr

Auf dem Wahlzettel wird ihr Name nicht zu lesen sein, nur die ersten zehn Kandidierenden jeder Liste sind dort verzeichnet. Und doch tritt erstmals eine Bewerberin aus dem Kreis Neu-Ulm bei der Europawahl an. Die Aussichten auf einen Platz im Parlament sind für Corinna Heiss gering. Die Illertisserin ist dennoch überzeugt, dass sie etwas bewirken kann – nicht nur wegen ihrer thematischen Schwerpunkte.

Heiss lebt im Illertisser Stadtteil Betlinshausen, arbeitet als Lehrerin für Französisch und Biologie am Illertal-Gymnasium in Vöhringen und ist Mutter von Zwillingen. Die 37-Jährige ist aktive Sportschützin und Funktionärin im Schützenverein Illertissen sowie im Schützengau Iller-Illertissen. Bevor Heiss als Pädagogin ans IGV wechselte, unterrichtete sie im baden-württembergischen Laupheim, davor war sie drei Jahre als Französischlehrerin für Mercedes-Benz im US-Bundesstaat Alabama tätig. Sie sei überzeugt von der europäischen Idee, sagt Corinna Heiss über sich. "Ich will, dass meine Kinder in Frieden, Sicherheit und Wohlstand aufwachsen. Das ist mein Antrieb", betont sie.

