Senden

vor 19 Min.

Senden will einen Klimaschutzbeauftragten - was man sich davon erhofft

Plus Vöhringen hat schon einen, Illertissen auch. Jetzt soll auch Senden einen Klimaschutzbeauftragten bekommen. Weißenhorn sucht schon länger nach so einer Person.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

Wie seine Nachbarstädte möchte auch Senden künftig eine Klimaschutzmanagerin oder einen Klimaschutzmanager beschäftigen. Auf Antrag der SPD-Fraktion richtet die Stadt eine entsprechende Stelle ein. Unter anderem in Vöhringen und Illertissen sind solche Fachkräfte bereits tätig. Die Fraktion verwies in ihrem Antrag auf den kommunalen Energienutzungsplan und merkte an, dass dieser ohne zusätzliches qualifiziertes Fachpersonal nicht hinreichend bearbeitet werden könne.

Maren Bachmann betonte, dass es mittelfristig den Haushalt entlasten könne, sich des Themas Klimaschutz noch besser anzunehmen. Mit Blick auf die finanzielle Situation der Stadt Senden stellte Theodor Walder für die CSU-Fraktion allerdings Forderungen für diese neue Stelle. Der Klimaschutzmanager oder die neue Klimaschutzmanagerin müsse einige Voraussetzungen erfüllen, damit die CSU-Fraktion dem Antrag zustimmen könne, sagte er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen