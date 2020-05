00:02 Uhr

Als die Spatzen Gelb trugen

Sportlich passiert in der Region gerade wenig bis gar nichts. Das war natürlich nicht immer so. Wir schauen zurück, was in den vergangenen drei Jahrzehnten Anfang Mai los war

Von Stefan Kümmritz

Corona hat dem Sport seit Wochen den Garaus gemacht. Wann es mit Ligaspielen oder Wettkämpfen weitergeht, ist äußerst ungewiss. Zeit, das Rad zurückzudrehen. Wie sah es im Spitzensport in Ulm, Neu-Ulm und der Region Ende April/Anfang Mai vor 30, 20 und zehn Jahren aus? Wir geben einen Überblick über die Jahre 1990, 2000 und 2010.

1990

Die Fußballer des SSV Ulm 1846 hatten zu dieser Zeit Sorgen um den Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg. Den Spatzen gelang dann ein 3:0-Heimerfolg über den FC Freiburg, mit dem sie aber noch nicht gerettet waren. Die Tore erzielten Hansi Seuferlein, Klaus Perfetto und Freiburgs Wolfgang Becker per Eigentor. Die Ulmer Aufstellung von damals: Weh – Unterfrauner, Schuler, Segelbacher – Märkle, Seuferlein (74. Lohner), Simon, Rösch, Perfetto – Häge (63. Wäckerle), Spies. Dieter Märkle ist im Übrigen heute bei den Spatzen Jugendkoordinator. Am Saisonende war Ulm 13. und damit gerettet. Der FV Illertissen schaffte seinerzeit unter Trainer Wilfried Schmid gerade den Aufstieg in die Landesliga, in die der Nachbar SpVgg Au mit Trainer Harald Ganghof aus der Verbandsliga abstieg.

Die hiesigen Bundesliga-Basketballer traten 1989/90 als SSV/SB Ulm an. Trainer war der Amerikaner Dan Palmer. Die Saison war Ende April beendet, es wurde am künftigen Kader gebastelt. Mike Born war wegen zu hoher Forderungen draußen. Die Rückkehr Jan Villwocks aus Gießen war kein Thema mehr, Interesse bestand an Kai Nürnberger, Oliver Herkelmann (SSV Hagen), Sven Meyer (DTV Charlottenburg) und einer Rückkehr von Bernie Peat. Als sich Sponsor Hugo Hosefelder zurückzog, war die weitere Teilnahme in der Bundesliga stark gefährdet, selbst ein Konkurs war nicht ausgeschlossen. Unter anderen waren damals im Kader: Thomas Andres, Claus Sieghörtner, Tom Norwood, Axel Schubert, Olaf Blab, Magnus Pelkowski und Klaudius Fragstein. Ulm fand neue Sponsoren, blieb in der ersten Liga und angelte sich den Amerikaner Jarvis Walker.

Hoch im Kurs war hier damals Tennis. Es gab viele Jahre das ATP-Turnier um den Müller-Cup, das um die Monatswende wieder in Vorbereitung war. Turnierchef Sieger Heinzmann hatte bereits Mansour Bahrami und Jens Wöhrmann verpflichtet. Der TC Blau-Weiß Neu-Ulm verstärkte sich und peilte – am Ende vergeblich – die Bundesliga an. Mit im Team: Roberto Arguello (Argentinien), Thomas Hoegstedt (Schweden) und Alexander Windisch und Manfred Jungnitsch, die beide 2018 in Neu-Ulm an der Senioren-WM teilnahmen.

2000

Die Spatzen waren erstmals in der Bundesliga, doch die 2:6-Niederlage am 29. April in Kaiserslautern (Ulmer Tore: David Zdrilic) ließ die Hoffnungen auf den Klassenerhalt weiter schrumpfen. Die Grundaufstellung des SSV 46 beim FCK: Laux – Bodog, Marques, Radoki, Stadler – Maier, Otto, Scharinger, Unsöld – Fonseca, Zdrilic. Am Ende der Saison reichte es für die Ulmer ganz knapp nicht: Abstieg in die zweite Liga. Der FV Illertissen kickte in der Landesliga, die SpVgg Au (mit Mittelfeldmann Holger Bachthaler, heute Spatzen-Trainer) spielte unter Trainer Peter Passer in der Oberliga und unterlag am Ende dem SC Freiburg II mit 0:1. In der Endtabelle belegte Au Rang fünf.

Die Basketballer traten inzwischen als SSV Ratiopharm Ulm an und hatten Probleme. Sie mussten in die Relegation, also um den Bundesliga-Klassenerhalt kämpfen. Zudem setzten sich die Amerikaner Joe Wylie und Robert Fisicaro ab, was die Aufgabe fürs Team von Trainer Charles Brigham erschwerte. Am Ende stand der sportliche Abstieg fest, obwohl unter anderem Stefan Svitek, Olivier Bourgain, Karsten Kemna und Abdul Shamsid-Deen alles gegeben hatten. Aber dann das Glück für Ulm: TuS Lichterfelde verzichtete auf die Erstliga-Lizenz, und die wurde Ulm zugesprochen.

Die Volleyballerinnen des SSV Blautal-Center Ulm hatten mit ihrem Trainer Arnd Ludwig und der niederländischen Starspielerin Elles Leferink die Bundesligasaison schon zwei Wochen zuvor mit einem 2:3 vor 1000 Zuschauern gegen die Volley Cats Berlin als Siebte beendet.

Im Tennis strebten nun die Frauen von Blau-Weiß Neu-Ulm die Bundesliga an. Mit der neu verpflichteten Schwedin Asa Carlsson sowie unter anderem der Ungarin Annamaria Foldenyi und der Italienerin Lea Ghirardi klappte es.

2010

Die fünftplatzierten Spatzen unterlagen in der Regionalliga dem Primus VfR Aalen mit 0:3, um danach bei der SG Sonnenhof-Großaspach 2:0 zu gewinnen (Torschützen: Michael Schürg und Bobo Mayer). Die Aufstellung des SSV 46: Knoll – Onwuzuruike (72. Länge), Pangallo, Wiesner, Budak (46. Schmidt) – Tastan (60. Varga), Presthofer, Sauter, Mayer – Schürg, Müller. Trainer war Ralf Becker, Geschäftsführer der Ex-Bundesliga-Profi Markus Lösch. Der FV Illertissen, der zwei Jahre später zum bayerischen Verband wechselte, erzielte am 28. April ein 0:0 in Villingen und mischte im ersten Tabellendrittel der Oberliga Baden-Württemberg mit, aber ohne Aufstiegschance. Das Team damals: Princz – Böck, Klar, Skowranek, Holzapfel – Hornung, J. Zweifel, S. Zweifel, Birk-Braun (76. M. Passer) – Sameisla (46. Heidecker), Wild (82. Bartolomä). Die SpVgg Au war als abgeschlagenes Schlusslicht der Verbandsliga Württemberg zum Abstieg in die Landesliga verurteilt.

Die Basketballer von Ratiopharm Ulm mischten unter anderem mit den Spielern Tommy Mason-Griffin, Rocky Trice und Robin Benzing erst ordentlich mit, wurden am Ende aber nur 13. Am 25. April 2010 unterlag das Team von Trainer Mike Taylor in Oldenburg mit 88:90, am 1. Mai gab es einen 80:79-Derby-Sieg gegen Tübingen. Ein Dreier von Benzing entschied die Partie.

