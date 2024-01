Fußball

vor 23 Min.

Abschied aus Ulm: Tobias Rühle stürmt künftig für den FV Illertissen

Tobias Rühle an seiner neuen Wirkungsstätte: Der Stürmer wechselt vom SSV Ulm 1846 Fußball zum FV Illertissen in die Regionalliga Bayern.

Plus Der FV Illertissen ist auf der Suche nach einem weiteren Stürmer fündig geworden. Tobias Rühle kommt vom SSV Ulm 1846 Fußball.

Von Stephan Schöttl

Mit Marco Mannhardt hatte Fußball-Regionalligist FV Illertissen in der Winterpause einen seiner treffsichersten Spieler verloren. Der 21-Jährige machte den nächsten Schritt auf der Karriereleiter und wechselte zum SC Verl in die 3. Liga. Die Verantwortlich beim FVI waren seitdem auf der Suche nach einem Nachfolger im Sturm. Kurz vor Ende der Transferfrist ist der Tabellensechste fündig geworden: Mit Tobias Rühle kommt ein routinierter Kicker vom SSV Ulm 1846 Fußball. Dort zählte der 32-Jährige zuletzt nicht mehr zum Aufgebot von Trainer Thomas Wörle.

Rühle begann mit Fußballspielen beim TSV Herbrechtingen, wechselte dann schon in der Jugend erstmals nach Ulm. Weitere Stationen waren der VfB Stuttgart, 1. FC Heidenheim, Stuttgarter Kickers, Sonnenhof Großaspach, Preußen Münster und der KFC Uerdingen, bevor der Stürmer im Januar 2020 wieder zu den Spatzen zurückkehrte. Seine sportliche Vita liest sich beeindruckend, weist insgesamt unter anderem 273 Einsätze in der 3. Liga und 112 in der Regionalliga Südwest auf.

