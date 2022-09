Bezirksliga: Trainer Manuel Hegen wirft beim TSV Obenhausen das Handtuch

Lokal Nach sechs Spielen der Bezirksliga-Saison steckt der TSV Obenhausen tief im Tabellenkeller. Jetzt erklärt Trainer Manuel Hegen seinen Rücktritt - aus beruflichen Gründen.

1:4 beim FC Burlafingen, 4:8 gegen Türkspor Neu-Ulm II, 1:5 gegen den FC Neenstetten. In den vergangenen Wochen lief es nicht rund beim Fußball-Bezirksligisten TSV Obenhausen. Jetzt hat Trainer Manuel Hegen die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt gezogen und seinen Rücktritt erklärt.