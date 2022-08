Fußball

Illertissens Trainer Marco Konrad sieht "erfreuliche Ansätze"

Lokal Der FV Illertissen will den Schwung aus dem Pokalsieg beim TSV Landsberg mit in die Regionalliga nehmen. Am Freitag geht es zum heimstarken SV Heimstetten.

Von Stephan Schöttl

Den Schwung und das gewonnene Selbstvertrauen aus dem Pokalspiel in Landsberg will der FV Illertissen am Freitag (19 Uhr) mit in das Regionalliga-Punktspiel beim SV Heimstetten nehmen. Der ist derzeit 15., hat zwei Siege und vier Niederlagen auf seinem Konto. Allerdings stammen die beiden Siege aus den Heimspielen gegen durchaus renommierte Gegner – 3:2 gegen Schweinfurt und 5:2 gegen Viktoria Aschaffenburg. Auswärts gab es unter anderem bei Tabellenführer Vilzing und Top-Favorit Unterhaching mit 2:3 jeweils nur knappe Niederlagen.

