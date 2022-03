Fußball

vor 49 Min.

Pokal-Kracher in Illertissen: FVI ist heiß auf den Drittligisten Würzburg

Plus Schon im Oktober 2018 musste der FV Illertissen im Totopokal gegen die Würzburger Kickers ran. Am Samstag geht es um den Einzug ins Finale – erneut gegen den Drittligisten.

Von Hermann Schiller

Bayerischer Totopokal, FV Illertissen gegen Würzburger Kickers – da war doch was? Richtig, am 16. Oktober 2018 hieß die Begegnung auch so. Allerdings schon eine Runde früher im Viertelfinale. Damals unterlagen die Illertisser nach Elfmeterschießen äußerst unglücklich, hatten ein Riesenspiel geliefert. Diesmal stehen sich beide Teams am Samstag (14 Uhr) im Halbfinale des Wettbewerbs gegenüber. Und der FVI will seine Serie fortsetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen