Fußball

15:45 Uhr

Saisonstart in der Bezirksliga: Langenau und Blaustein sind die großen Favoriten

Der TSV Langenau gilt in der kommenden Bezirksliga-Saison als großer Favorit.

Lokal In der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller beginnt am Freitagabend die neue Saison. Florian Peruzzi spricht über Favoriten und den Schlüssel zum Erfolg.

Von Stephan Schöttl

Florian Peruzzi ist aufgestiegen. Als Trainer des FC Burlafingen hat er das in der vergangenen Saison der Bezirksliga Donau/Iller zwar nicht geschafft. Im Sommer wechselte er dann allerdings zum FC Blaubeuren – der spielt jetzt in der württembergischen Landesliga 2, ist dort allerdings noch immer sieglos. „Die letzten Wochen der vergangenen Saison waren für mich sehr emotional. Ich habe die Zeit in Burlafingen genossen, möchte jetzt aber für mich den nächsten Schritt machen“, sagt er. Die Bezirksliga kennt der 34-Jährige gut.

