Vor dem Trainingsauftakt: So ist die Lage beim Regionalligisten FV Illertissen

Plus Am Montag ist beim Fußball-Regionalligisten FV Illertissen die Winterpause vorbei. Wer ist weg, wer kommt und was gibt's Neues von Trainer Holger Bachthaler?

Am 25. November haben die Fußballer des FV Illertissen ihr letztes Spiel in der Regionalliga Bayern bestritten und sich nach dem 3:1 gegen den 1. FC Nürnberg II in die Winterpause verabschiedet. 50 Tage hatten sie Zeit zum Durchschnaufen. Viele haben das im Urlaub gemacht, andere zu Hause mit den Familien. Ab Montag, 15. Januar, werden die Zügel wieder angezogen: Es ist Trainingsauftakt beim Tabellensechsten. 27 Einheiten und sieben Testspiele sind angesetzt, ehe am Freitag, 1. März, um 19 Uhr die Saison mit einer Auswärtspartie bei der SpVgg Bayreuth fortgesetzt wird.

Der Kader hat sich über den Winter verändert. Beinahe wäre auch der Trainer weg gewesen. Denn kurz nach dem Jahreswechsel tauchten in der Medienlandschaft plötzlich Gerüchte um Holger Bachthaler auf. Er gelte als heißer Kandidat für den derzeit verwaisten Trainerposten beim Drittligisten TSV 1860 München, hieß es. Geäußert haben sich dazu aber weder der Verein noch Bachthaler selbst. Der Löwen-Blog „dieblaue24“, der als stets sehr gut informiert gilt, vermeldete nun am Dienstag: In Illertissen gehe man momentan davon aus, dass Bachthaler nicht mehr nach München wechseln wird. Er stünde damit beim FVI-Auftakt am Montag auf gewohntem Terrain.

