TSV Obenhausen setzt bei Trainernachfolge auf eine interne Lösung

Plus Der stark abstiegsbedrohte Bezirksligist TSV Obenhausen plant bereits für die kommende Saison. Neuer Trainer wird ein alter Bekannter.

30 Punkte sind in dieser Spielzeit noch zu holen, dennoch ist der Abstieg des TSV Obenhausen aus der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller wohl nicht mehr zu verhindern. Nach dem 3:5 am Sonntag bei Türkspor Neu-Ulm II beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer bereits 18 Zähler. In Obenhausen hat man sich damit abgefunden und plant bereits für die Zukunft. Nun wurde ein neuer Trainer für die Spielzeit 2023/2024 vorgestellt - unabhängig von der künftigen Spielklasse.

Abteilungsleiter Maximilian Tränkle und Vorsitzender Manuel Seitz hatten zu einer Spielerversammlung geladen und dort verkündet: Uli Klar wird den TSV Obenhausen ab der kommenden Saison trainieren. Der 36-Jährige, langjähriger Regionalligaspieler beim FV Illertissen, führt derzeit die zweite Mannschaft des TSVO in Richtung Meisterschaft in der Kreisliga B4. Bereits von 2016 bis 2019 coachte Klar in Obenhausen die erste Mannschaft als Spielertrainer. 2018 feierte er mit Obenhausen die Meisterschaft in der Kreisliga A Iller. Auch das Debüt in der Bezirksliga gelang: Obenhausen erreichte unter Klars Leitung einen ordentlichen Platz im Mittelfeld und kam kaum mit dem Abstiegskampf in Berührung. Nach seiner dritten erfolgreichen Saison als Spielertrainer trat Klar aus familiären Gründen kürzer, übernahm allerdings in enger Verbundenheit mit dem Verein den Posten als Coach der zweiten Mannschaft. Spartenchef Seitz sagt: "Er genießt in unseren Mannschaften Vertrauen und Anerkennung nach wie vor in höchstem Maße."

Auch in der Abteilungsleitung gibt es Veränderungen

In den verbleibenden Spielen der Bezirksliga-Saison soll nun bereits der Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit 2023/2024 gelegt werden. Dominik Zwatschek, der derzeit noch den Job des Spielertrainer innehat, hatte diese Marschroute schon vor einigen Wochen ausgegeben, meinte: "Wir müssen uns wieder auf den Fußball besinnen, der uns in Obenhausen so stark gemacht hat." Sprich: Leidenschaftlich und kämpferisch soll es zugehen. Der Vorstand, heißt es seitens des Vereins, "ist von der Verpflichtung von Uli Klar überzeugt und freut sich extrem, den Weg ab der neuen Saison wieder gemeinsam gehen zu können".

Beim TSV Obenhausen wurden auch auf andere Ebene die Weichen gestellt. Bei der Jahresversammlung trat Hans Larisch, bisher stellvertretender Abteilungsleiter, nicht mehr zur Wahl an. Sein Sohn Dominik Larisch übernimmt den Posten.