vor 52 Min.

Warum in der Bezirksliga so langsam schon das große Rechnen beginnt

Plus In der Bezirksliga Donau/Iller wird am Sonntagabend schon ein Drittel der Saison absolviert sein. Das erhöht den Druck auf so manche Mannschaft.

Von Michael Schuster

Es klingt komisch, ist aber so: Mit dem achten Spieltag hat die Fußball-Bezirksliga schon zu diesem frühen Zeitpunkt Anfang Oktober ein Drittel der Spiele ausgetragen. Für die Sorgenkinder bedeutet das: Wer noch nicht konstant Punkte gesammelt hat, sollte so langsam damit beginnen.

Aus bayerischer Sicht drückt insbesondere bei Türkspor Neu-Ulm II der Schuh. Die Landesliga-Reserve spielte im Vorjahr als Aufsteiger lange in der Spitzengruppe mit, brach dann aber mit Bekanntwerden des Abschieds von Trainer Tolga Ciftci ein. In diesem Jahr steht Benni Huber an der Seitenlinie. Der Ex-Profi konnte den damals einsetzenden Abwärtstrend nicht stoppen und findet sich derzeit mit nur fünf Punkten auf dem zwölften Rang wieder. Vor dem Derby am Sonntag (15 Uhr) beim SV Offenhausen wird seine Hauptaufgabe darin bestehen, das vorhandene Temperament seiner Truppe zu kanalisieren und die individuelle Klasse seiner Kicker in den Dienst des Kollektivs gestellt zu bekommen. Der SV Offenhausen wäre ebenfalls gerne besser in die Runde gestartet, steht mit seinen acht Punkten aber geringfügig besser da. Trainer Alex Höhne plagen nach wie vor Verletzungssorgen. Zuletzt konnte er in Kettershausen aber zumindest wieder auf Swen Schmeer zurückgreifen. Der Routinier unterstrich prompt seine Bedeutung für die Truppe, schaffte Räume für den emsigen Felix Grupp und ermöglicht dem Trainer außerdem Spielraum für taktische Varianten. Robert Tokic trat im Unterallgäu ungewohnt zurückhängend auf, zog aber im Stile eines Xabi Alonso die Fäden.

