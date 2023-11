Lastwagen verlieren Eisplatten auf der A7

Eine ganze Reihe von Unfällen hat sich auf der A7 im Kreis Neu-Ulm ereignet. Die Polizei hat eine dringende Bitte besonders an Berufskraftfahrer.

Bei winterlichen Witterungsverhältnissen gehört es zu den Pflichten jedes Fahrzeugführers, sein Fahrzeug von Schnee und Eis zu befreien damit es durch herabfallenden Schnee oder sich lösende Eisplatten nicht zu Unfällen kommt. Gleich mehrere Fahrer haben sich am Mittwoch nicht daran gehalten - was zu einer ganzen Reihe von Unfällen aufgrund von herabfallenden Eisplatten auf der Autobahn A7 geführt hat. Die Verkehrspolizei Günzburg appelliert insbesondere an Berufskraftfahrer, den Zustand des Fahrzeuges zu überprüfen, bevor sie losfahren.

Ein 61-Jähriger war mit einem Lkw mit Anhänger auf dem rechten der zwei Fahrstreifen der A7 in Richtung Füssen unterwegs, als sich kurz nach der Anschlussstelle Vöhringen eine Eisplatte von dem Anhängerdach löste und in die Windschutzscheibe des nachfolgenden Lkw eines 33-Jährigen flog. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 1000 Euro.

Lkw verliert bei Nersingen Eisplatten direkt vor der Polizeistreife

Mehrere größere Eisplatten lösten sich von der Dachplane eines Sattelzuges, der auf Höhe Nersingen unterwegs war. Verkehrspolizisten aus Günzburg waren eigentlich auf der Anfahrt zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ebenfalls Eisplatten von einem Sattelzug lösten und ein Fahrzeug beschädigten, als das besagte Fahrzeug unmittelbar vor der Polizeistreife größere Mengen an Eis verlor. Daraufhin entschlossen sich die Beamten, eine weitere Polizeistreife mit der Unfallaufnahme bei Elchingen zu beauftragen, und unterzogen den Sattelzug bei Nersingen einer Kontrolle. Dabei stellten die Verkehrspolizisten fest, dass der bulgarische Fahrer außerdem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Die anschließende Verkehrsunfallaufnahme auf der A 8 bei Elchingen zeigte, dass Unfälle mit Eisplatten eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr darstellen können. Im in konkreten Fall entstand glücklicherweise nur Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf der B28

Noch unbekannt ist der Fahrer eines Lastwagens, der am Mittwochnachmittag auf der B28 einen Schaden verursacht hat. Der Fahrer eines Kleinwagens war gegen 15.30 Uhr in Fahrtrichtung Ulm unterwegs, als kurz vor dem Autobahndreieck Neu-Ulm Eisplatten vom Dach eines Lkws lösten. Der Lkw war auf der Gegenfahrbahn in Richtung Senden gefahren, berichtet die Polizei. Die herabfallenden Platten prallten gegen den Kleinwagen des 23-Jährigen und verursachten Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Verkehrspolizei Günzburg bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter 08221/919-311. (AZ)