Unwetter im Landkreis Günzburg: Wo ist was passiert?

Plus Vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen: Im Landkreis Günzburg hatten die Einsatzkräfte in der Nacht auf Donnerstag wegen des Unwetters viel zu tun.

"Die Feuerwehr hat gestern alles gegeben", sagt Günzburgs Kreisbrandrat Stefan Müller. Kein Wunder: Am Mittwochabend führten heftige Gewitter im gesamten Landkreis Günzburg zu Schäden: Massiver Starkregen überflutete Keller. Teilweise so heftig, dass Heizöltanks hochgespült wurden und Heizöl austrat.