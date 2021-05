Münsterhausen/Günzburg

vor 54 Min.

Kreis Günzburg: Suche nach Georg Nüßlein-Nachfolger nimmt Konturen an

Der CSU-Bundestagsbgeordnete Georg Nüßlein im September 2018 während eines Auftritts in Balzhausen.

Plus Wie der CSU-Kreisvorsitzende Alfred Sauter die Lage bewertet, nachdem Nüßlein seinen Verzicht auf eine weitere Kandidatur erklären ließ.

Von Peter Bauer

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein ( Münsterhausen) verzichtet angesichts der laufenden Ermittlungen gegen ihn wegen eines Geschäfts mit Corona-Masken auf eine weitere Bundestagskandidatur. Damit steht die CSU im Kreis Günzburg vor einer schwierigen Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Der Kreisvorsitzende Alfred Sauter hat am Freitagabend skizziert, was in den kommenden Tagen zu klären ist.

