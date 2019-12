Nattenhausen: Bauhof soll auf den Kreuzberg

Plus Der Gemeinderat Breitenthal beschäftigte sich mit den Einwänden gegen das umstrittene Projekt. Die Gegner des Vorhabens prüfen ein Bürgerbegehren.

Für Klarheit über den Standort des gemeinsamen Bauhofs der Gemeinden der Krumbacher Verwaltungsgemeinschaft Aletshausen, Breitenthal, Deisenhausen, Ebershausen Waltenhausen und Wiesenbach sorgte die Einheit der Gemeinderäte Breitenthals in der jüngsten Sitzung. In der Abstimmung fiel die Entscheidung ohne Gegenstimme auf den Standort Kreuzberg in Nattenhausen.

Naturschutz ist absolutes Ausschlusskriterien

Zu Beginn der Sitzung erklärte Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler, dass alle alternativ vorgeschlagenen Standorte einer gründlichen Prüfung unterzogen wurden. Der Abstimmung ging deshalb eine ausführliche Darstellung der Analyse von zehn möglichen Standorten durch Architekt Gerhard Glogger vom Architekturbüro Glogger voraus. In einer Bewertungsmatrix stellte er die Vor- und Nachteile der einzelnen Grundstücke dar. Zwölf Kriterien waren festgelegt worden und mit einer Punktzahl versehen nach deren möglichen Gesamtzahl von 156 Punkten die Bewertung erfolgte. Wichtig war für die Beurteilung die Lage zur Wohnbebauung, die Topografie, der Baugrund, die Grundstücksgröße, der Zuschnitt und die Verfügbarkeit sowie eine Erweiterungsmöglichkeit. Die Verkehrserschließung und die Ver-und Entsorgung und eventuelle Altlasten zählten ebenso zu den Bewertungskriterien wie die Entwicklung des Bauleitplanes.

Ein absolutes Ausschlusskriterien war, wenn die Fläche unter Naturschutz steht oder als Biotop eingestuft ist. Das trifft zu für das Gelände der östlichen Bauschuttdeponie in Nattenhausen und für das westliche Sportgelände in Breitenthal. Beide Flächen gelten als Biotop. Es wurden auch fünf Flächen untersucht die geeignet erschienen. Doch diese sind in Privatbesitz und stehen nicht zur Verfügung, was auch für das Überlandwerkgelände in Breitenthal zutrifft. Die Bauschuttdeponie Nattenhausen ist wegen Altlasten und schwieriger Baugrundverhältnisse nicht geeignet. Mit erreichten 133 und damit 85,26 Prozent der 156 möglichen Kriterienpunkten blieb der Standort Kreuzberg mit der Flurnummer 416 übrig.

221 Bürger haben gegen das Projekt unterschrieben

Das Grundstück ist Eigentum der Gemeinde Breitenthal, von der Nattenhausen ein Ortsteil ist. Das überzeugte die Gemeinderäte, aber nicht die Gegner dieses Standorts. Sie legten eine Liste mit den Unterschriften von 221 Bürgern aus Nattenhausen vor, die sich gegen die Errichtung eines Bauhofs am Standort Kreuzberg wenden.

Das sind mehr als fünfzig Prozent der 410 Wahlberechtigten von Nattenhausen. Die verantwortliche Sprecherin der Gegner, Karin Schackert, äußerte überhaupt Zweifel an der Notwendigkeit eines Bauhofs. Als Hauptargumente gegen den Standort Kreuzberg wurde die Zerstörung und Versiegelung des Landschaftsbilds, die befürchtete Lärmbelästigung der Anwohner und eine „Salamitaktik“ für die allmähliche Bebauung der angrenzenden Flächen, genannt. Gemeinderat Adolf Seitz sah sich genötigt, Stellung zu gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu nehmen. Es treffe nicht zu, dass er einen Vorteil aus dem Standort Kreuzberg ziehe, in dem seine daneben stehende Halle so günstig mit Strom-und Wasseranschluss versorgt werden könne. Zweiter Bürgermeister, Reiner Stohr, äußerte Zweifel an einem ordnungsgemäßen Verlauf der Unterschriftensammlung.

Bürgerbegehren wird geprüft

Eine Vertiefung der Diskussion in der Sitzung wurde von Bürgermeisterin Wohlhöfler unterbunden. Die Entscheidung war gefallen. Ein weiterer Umgang mit dem Ergebnis der Unterschriftensammlung ist noch offen. Nach Auskunft von Annette Thoma, wird die Einleitung eines Bürgerbegehrens geprüft.

In einem möglichen zweiten und dritten Bauabschnitt könnte die maximale Ausgestaltung des Bauhofes in Nattenhausen neben der von Anfang geplanten Bauhofhalle und den Schüttgutboxen um Carports sowie eine weitere Lagerhalle erweitert werden. (Quelle: VG Krumbach) Bild: AZ-Infografik

Seitens der Gemeinde wird nach dem Beschluss des Gemeinderats weiter vorgegangen und der lautet: Die Verwaltung und das Planungsbüro Glogger werden beauftragt, die Planunterlagen für die notwendigen Bauleitplanungen auszuarbeiten, damit der Bauhof auf dem Grundstück Fl.Nr. 416 der Gemarkung Nattenhausen wie in der vorliegenden Entwurfsskizze dargestellt, realisiert werden könnte. Anschließend ist die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die frühzeitige Beteiligung der Behörden durchzuführen.