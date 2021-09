Neu-Ulm/Günzburg

06:00 Uhr

So bewertet eine Modeberaterin die Wahlwerbung der Bundestagskandidaten

Plus Sonja Grau ist Personalshopperin in Ulm. Sie nimmt die Wahlwerbung der Kandidaten im Wahlkreis Neu-Ulm/Günzburg unter die Lupe - und kein Blatt vor den Mund.

Von Christoph Lotter

Zu Tausenden begegnen uns die Gesichter der Politiker in diesen Zeiten auf Flyern, im Internet und auf Plakaten - es ist Wahlkampf. Aber was steckt dahinter? Welche Botschaft soll das freundliche Gesicht, das dort auf Pappe gedruckt am Laternenmast hängt, vermitteln? Sonja Grau ist Personal Shopperin in Ulm und kennt sich mit dem Thema Persönlichkeit bestens aus. Sie nimmt die Wahlwerbung der Bundestagskandidaten im Wahlkreis 255 Neu-Ulm/Günzburg, die Mitglied in einer Partei sind, für unsere Redaktion unter die Lupe – und dabei kein Blatt vor den Mund.

