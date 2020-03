18.03.2020

Unfall auf der B300, Einbruch in Thannhausen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach ein Unbekannter in eine Gaststätte in Thannhausen ein. Außerdem stießen bei Ziemetshausen zwei Autos zusammen.

Gegen 5.30 Uhr wollte am Mittwoch ein 59-jähriger Autofahrer von Muttershofen kommend über die Auffahrtsschleife bei Ziemetshausen in die B 300 einfahren. Hierbei missachtete er nach Angaben der Polizeiinspektion Krumbach die Vorfahrt eines Wagens, der in Richtung Augsburg unterwegs war. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge trugen beide Beteiligten leichte Verletzungen davon. Es entstand ein Sachschaden von circa 13 000 Euro. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Ziemetshausen und Muttershofen im Einsatz. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Einbruch in Thannhauser Gaststätte

Im Verlauf der Nacht zum Mittwoch drang nach Angaben der Polizeiinspektion Krumbach ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Thannhausen ein. Das Ziel des Täters waren die im Gastraum befindlichen Spielautomaten, die aufgehebelt wurden. Das darin befindliche Bargeld war die Beute des Täters. Der Gesamtschaden beträgt rund 300 Euro.

