Unfall mit Schulbus: Autofahrerin schwer, Busfahrer und Jugendliche leicht verletzt

Am Donnerstagmorgen ereignet sich zwischen Winzer und Mindelzell ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Schulbus, in dem sich neun Schüler befinden.

Am Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr hat sich auf der Kreisstraße 8 zwischen Winzer und Mindelzell ein Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Schulbus ereignet. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 28-Jährige mit ihrem Pkw die Kreisstraße von Mindelzell kommend in Fahrtrichtung Hasberg. In einer Rechtskurve geriet sie aus momentan ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem ihr entgegenkommenden Schulbus.

Neun Kinder im Schulbus - ein Kind wird leicht verletzt

Neben dem 63-jährigen Busfahrer befanden sich noch neun Schulkinder im Bus. Der Pkw der 28-Jährigen wurde nach dem Aufprall in den westlichen Straßengraben geschleudert. Die Pkw-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Im Bus wurden der Fahrer, sowie eine 14-Jährige leicht verletzt. Die Verletzten wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehren Bayersried, Ursberg, Premach, Winzer, Mindelzell und Thannhausen waren mit 50 Personen zur Bergung der schwer verletzten Pkw-Fahrerin, sowie der beiden beteiligten Fahrzeuge, an welchen jeweils Totalschaden entstand, im Einsatz. Der Gesamtschaden wird in einer ersten Schätzung mit über 100.000 Euro beziffert. Die Kreisstraße war wegen Bergungsarbeiten bis etwa 10 Uhr gesperrt. (AZ)

Die Fahrerin des Autos wurde schwer verletzt. 50 Einsatzkräfte waren mit der Bergung beschäftigt. Foto: Steffen Baumgart, FFW Bayersried-Ursberg-Premach

