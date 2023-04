Breitenthal

Oberrieder Weiher: Nach über 20 Jahren ist Baubeginn der Wasserwacht-Station

Plus Am Oberrieder Weiher wird die seit Jahrzehnten dringend benötigte Wachstation der Wasserwacht gebaut. Landrat Hans Reichharrt lobt die Gemeinschaftsleistung.

Von Oliver Wolff

Erste Überlegungen für ein Wasserwachthaus am Oberrieder Weiher bei Breitenthal gab es schon vor über 20 Jahren. Kürzlich ist der Spatenstich erfolgt und der Bau kann endlich beginnen. Erste Arbeiten werden bereits gemacht, etwa Leitungen zum Steg am Nordostufer verlegt. Dort nämlich hat seit Jahrzehnten die Ortsgruppe Krumbach der Wasserwacht während der Badesaison ihren Platz. "Hier können wir nur am Boden liegen und auf einen Einsatz warten", sagt Ortsgruppenvorsitzender Alexander Mayer. Das Problem sei, dass das Ufer eingewachsen ist und die Wasserwacht keinen Überblick auf den See hat. Mit dem neuen Haus soll sich das ändern.

Gesamtkosten von über 200.000 Euro teilweise gefördert

Landrat Hans Reichhart ( CSU) betont bei den Feierlichkeiten zum Spatenstich die große Gemeinschaftsleistung und nennt das Rote Kreuz, die Wasserwacht, die Bürgerstiftung Landkreis Günzburg, die Sparkasse, private Spendengeber, den Landkreis und die Gemeinde Breitenthal. "Als wir vor zwei Jahren hier zusammenstanden, hätte keiner von uns gedacht, dass der Baubeginn nun doch so schnell kommt. Es hat immer nur geheißen, für die Wachstation gibt es keine Fördermittel. Trotzdem konnten wir eine Leader-Förderung organisieren." Mit dem neuen Wasserwachthaus schaffe man einen Mehrwert für die Allgemeinheit, denn mit ihm sei die Sicherheit am Oberrieder Weiher auch in der Zukunft gewährleistet, sagt Landrat Reichhart.

