Ein gutes Signal aus dem Bauamt für Krumbach und die Region

Plus Warum die Neubesetzung der Spitzenposition im Staatlichen Bauamt die Stadt Krumbach und die gesamte Region gleichermaßen stärkt.

Er sei "gekommen, um zu bleiben", sagt Alexander Leis, der neue Leiter des Staatlichen Bauamtes. Es sind, auch mit Blick auf den Standort Krumbach, klare Worte. Wiederholt stand in den vergangenen Jahren im Raum, ob das Staatliche Bauamt in seiner Struktur am Standort Krumbach bestehen bleiben kann. Vor einigen Jahren hat sich bekanntlich der Bayerische Oberste Rechnungshof dafür ausgesprochen, den Hochbaubereich des Krumbacher Amtes wegen mangelnder Auslastung größtenteils nach Augsburg zu verlagern und in Krumbach eventuell nur eine Servicestelle zu belassen. Solche Überlegungen sind eindeutig vom Tisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

