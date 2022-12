Krumbach

vor 19 Min.

Krumbachs Stadtbaumeister Nübel wechselt jetzt nach Neusäß

Über 17 Jahre war Björn Nübel (rechts) Stadtbaumeister in Krumbach, jetzt wird er Stadtbaumeister in Neusäß. Verabschiedet wurde er von Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer.

Plus Björn Nübel hat die bauliche Entwicklung in Krumbach mehr als 17 Jahre maßgeblich geprägt. Krumbach hat jetzt über 14.000 Einwohner.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Ein offizielles, gemeinsames Weihnachtsessen des Krumbacher Stadtrates: Das gab es seit drei Jahren nicht mehr, für den 2020 neu gewählten Rat war es das erste dieser Art. Und als Bürgermeister Hubert Fischer mit seiner Ansprache begann, wurde schnell deutlich, dass dies kein klassischer Jahresrückblick, sondern eine Art Dreijahresrückblick, auch eine Art Blick auf all die Krisen unserer Zeit ist. Corona, Krieg, Inflation, explodierende Energiepreise: All das ist auch in der Krumbacher Kommunalpolitik in einer zunehmenden Weise zu spüren. Es gibt eine schöne Nachricht: Die Krumbacher Einwohnerzahl hat die 14.000er-Grenze überschritten. Für die Stadtverwaltung gibt es einen bedeutenden personellen Wechsel. Stadtbaumeister Björn Nübel, der mehr als 17 Jahre in diesem Amt tätig war, wechselt zum neuen Jahr nach Neusäß und wird dort Stadtbaumeister.

