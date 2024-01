Landkreis Günzburg

17:30 Uhr

Diese Auswirkungen hatten Schnee und Eis im Landkreis Günzburg

Plus In den Notaufnahmen der Kreiskliniken erscheinen bis Mittag 30 Patienten, sechs Unfälle passieren im Landkreis. Doch der Glatteis-Tag verläuft weniger schlimm als befürchtet.

Menschen, die im Schneckentempo vorsichtig über die Gehwege zur Arbeit schlurfen, Autos, die in Schrittgeschwindigkeit um die Kurve fahren, der Winterdienst, der immer wieder seine Runden dreht: Spiegelglatt war es am Mittwochmorgen – und das zeigte sich im Kreis Günzburg gleich an mehreren Stellen. Gegen neun Uhr meldet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West fünf Unfälle seit fünf Uhr im Kreisgebiet. Im gesamten Präsidiumsbereich sind es bis zwölf Uhr 32 Verkehrsunfälle, "bei denen offensichtlich ein Bezug zwischen den winterglatten Straßen und dem Unfallgeschehen vorlag".

Mehrere Verkehrsunfälle im Landkreis Günzburg wegen Glätte und Eis

Allerdings nicht "so dramatisch wie befürchtet" stellte sich die Lage laut Polizei in der Nacht und am Vormittag des Mittwochs dar: Bei den insgesamt 32 Verkehrsunfällen mit Wetterbezug verzeichneten die Beamten bei drei Unfällen Leichtverletzte, in einem Fall einen Unfall mit einer mittelschwer verletzten Person. "In Anbetracht der Ankündigungen der Wetterdienste verlief die Nacht und auch der Vormittag vergleichsweise ruhig", so der Bericht der Beamten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in ganz Bayern vor einer "Gefahr für Leib und Leben". Es bestehe hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. Doch der weit überwiegende Teil der Verkehrsunfälle in der Region hatte lediglich Sachschaden zur Folge. Im Landkreis Günzburg kam es zu sechs Verkehrsunfällen bis um die Mittagszeit, fünf davon mit Sachschaden, einen mit einer leicht verletzten Person.

