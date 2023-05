Drei Unfallfluchten am Aprilende in Mittelschwaben

Zeugen, die sich nach einem Unfall ein Kennzeichen in Krumbach notierten, werden von der Polizei gesucht. Auch hofft die Polizei auf weitere aufmerksame Zeugen.

Gleich drei Unfallfluchten meldet die Polizei aus Mittelschwaben vom Sonntag. Eine aus Krumbach, eine aus Ziemetshausen und eine aus Thannhausen. Es werden Zeugen gesucht.

Am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, ereignete sich in der Dr.-Schlögel-Straße ein Verkehrsunfall. Laut Polizei stieß eine ältere Frau mit ihrem Mercedes gegen einen geparkten VW Golf. Letzterer wurde dadurch an der Stoßstange vorne rechts beschädigt. Anschließend fuhr die Unfallverursacherin einfach von der Unfallstelle davon. Aufmerksame Zeugen konnten sich jedoch das Kennzeichen merken und teilten dies der Fahrerin des anderen Wagens mit. So konnte die Polizei die Unfallverursacherin schnell ausfindig machen. Leider entfernten sich die Zeugen vor dem Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle. Sie werden daher gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden.

Bereits am Sonntagvormittag ist es auf dem Parkplatz der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Geschädigte parkte ihren blauen Skoda gegen 10 Uhr auf dem dortigen Parkplatz. Als sie gegen 13 Uhr nach dem Pontifikalamt anlässlich der Renovierung der Wallfahrtskirche wieder zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie eine Beschädigung an der linken Stoßstange feststellen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weg, ohne einen Hinweis am Fahrzeug zu hinterlassen. Die Polizei Krumbach nahm die Ermittlungen auf und bittet mögliche Zeugen, sich auf der Dienststelle unter Telefon 08282/905-0 zu melden.

Leitplanke zwischen Thannhausen und Ziemetshausen beschädigt

Ebenfalls am Sonntag ist auf der B 300 zwischen Thannhausen und Ziemetshausen eine Leitplanke beschädigt worden. Diese wurde auf einer Länge von rund zehn Metern aus der Verankerung gerissen und verbogen. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass es sich beim verursachenden Fahrzeug um ein landwirtschaftliches Gefährt handeln muss. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden.