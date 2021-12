Münsterhausen

vor 48 Min.

Das sind die Pläne des neuen Musik-Vorsitzenden aus Münsterhausen

Plus Patrick Scheel steht jetzt an der Spitze des heimischen ASM-Bezirks 11. Die Blasmusik begleitet den Lehrer schon sein Leben lang. Was er vom ASM-Präsidenten Franz-Josef Pschierer hält.

Von Peter Bauer

Erinnerungen an einen sonnigen Julitag. Momente fast wie "in alten Zeiten". In einem Biergarten in Ziemetshausen spielt eine Gruppe von Ziemetshauser Musikerinnen und Musikern. Ihr Dirigent Patrick Scheel freut sich, dass die kleine Kapelle wieder vor Publikum auftreten kann. Jetzt, nur wenige Monate später, ist wieder alles anders. Der Ziemetshauser Dirigent Patrick Scheel ist inzwischen Vorsitzender des heimischen ASM-Bezirks 11. Er hat das Amt in einer Krise übernommen, die nicht enden will. Doch seinen Optimismus hat Scheel nicht verloren. Und für das kommende Jahr haben sich die heimischen Musikerinnen und Musiker einiges vorgenommen.

