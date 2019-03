vor 2 Min.

Die meisten Briefe schreibt er dem Verkehrsminister

Bundestagsabgeordneter Michael Kießling blickt auf das erste GroKo-Jahr zurück. Wie die Arbeit des Denklingers in Berlin aussieht.

Von Gerald Modlinger

Ausgerechnet nach dem Wochenende, an dem mal wieder über ein vorzeitiges Ende der Großen Koalition in Berlin nachgedacht worden ist, zieht der Bundestagsabgeordnete in seinem Wahlkreisbüro in Landsberg eine Bilanz zum ersten GroKo-Jahr. Da drängt sich natürlich eine Frage auf: Wird es im nächsten Jahr noch einmal eine GroKo-Zwischenbilanz geben?

Michael Kießling ist aber keiner, der Spekulationen darüber Vorschub leisten will. „Angela Merkel ist für vier Jahre gewählt, und von der CDU/CSU kenne ich diese Diskussion nicht. Deswegen bin ich überrascht, dass die SPD dieses Thema auf die Tagesordnung bringt.“ Ansonsten aber gelte, dass es nicht schlecht sein müsse, „wenn die Positionen der einzelnen Parteien wieder klarer werden“. Und dann klappt Kießling auch gleich sein iPad auf, um mal die Ergebnisse der GroKo-Regierung im ersten Jahr zu rekapitulieren: Die Musterfeststellungsklage für Verbraucher (Anlass: der Dieselskandal), das unbefristete Recht aus einer Teilzeit- in eine Vollzeitbeschäftigung zurückzukehren, die Wiedereinführung der paritätischen Krankenversicherungsbeiträge, das Gute-Kita-Gesetz, das Baukindergeld, die Mütterrente, das Pflegestärkungsgesetz. Es sei doch über die oft geführten Personaldebatten hinaus einiges passiert, will Kießling damit verdeutlichen.

Der Spaß darf nicht zu kurz kommen

Er selbst hat offenbar seine Wunschaufgaben im Bundestag gefunden: Kießling wirkt im Ausschuss für Bauen, Kommunen und Stadtentwicklung sowie im Ausschuss für Familien, Senioren und Jugend und im Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement. Er bleibt damit auf den Feldern, die er auch als Bürgermeister von Denklingen beackerte. Daneben sind Kießling noch ein paar sehr spezielle Tätigkeiten zugewachsen. So verwaltet er die Gelder für die Finanzierung der Atommüllendlagerung mit und hat die Aufgabe, als Stiftungsratsmitglied der Bundesstiftung Bauakademie die Fort- und Weiterbildung in diesem Bereich voranzutreiben. Im FC Bundestag ist der 44-Jährige ebenfalls aktiv.

Da wundert es, dass Kießling trotzdem kaum bei einem (CSU-)Termin im Landkreis fehlt. Alles eine Frage der Einteilung: 21 Sitzungswochen stehen im Jahr 31 sitzungsfreie Wochen gegenüber. Die Präsenz im Wahlkreis ist Kießling wichtig, um die örtlichen Themen nach Berlin zu bringen: A96, die Eisenbahn und die Barrierefreiheit am Kauferinger Bahnhof nennt Kießling als Stichworte: „Die meisten Briefe schreiben wir ans Verkehrsministerium.“

Kießling ist schon wieder im Wahlkampfmodus

Die politisch spannendste Frage im Landkreis dürfte bleiben, was aus dem Flugplatzgelände in Penzing wird. „Was die Übergabe an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 2019 betrifft, bleibt alles beim Alten“, betont Kießling. Konkret: Das Gelände sei dann frei für eine zivile Nutzung. „Eine Riesenchance“ könne das werden, betont Kießling, wenn das Gelände schrittweise, nachhaltig und zukunftsfähig entwickelt und nicht einfach einem Investor überlassen werde.

Ansonsten ist Kießling schon wieder im Wahlkampfmodus. Die Europawahl ist schon in zwölf Wochen, und da müsse die CSU wieder klarmachen, wofür sie stehe. Dass ihre Standpunkte zuletzt nicht mehr so klar erkennbar gewesen seien, sei ja auch der Grund für das schlechte Abschneiden bei der Bundestagswahl und der Landtagswahl gewesen. Mit Blick auf Europa stimmt die CSU wieder ihre altbekannte Weise an: Proeuropäisch sei man, aber die EU müsse auch für die Menschen zurückgewonnen werden, so drückt es Kießling aus.

Seine Partei bringt Blumen unters Volk

Ein Thema lässt Kießling beim Frühstück im Wahlkreisbüro unerwähnt: Der Artenschutz, der seit Wochen die bayerische Politik beherrscht. „Das Thema ist bei uns auch schon vorher angekommen“, versichert er auf Nachfrage und verweist auf das Aktionsprogramm Insektenschutz des Bundes, für das es ab 2020 100 Millionen Euro gebe. Und dass seine Partei durchaus auch was für Insekten übrighat, demonstriere die CSU-Feldblumenmischung, die Kießling gerne tütchenweise unter die Leute bringt.

