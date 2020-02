vor 55 Min.

Kommunalwahl in Schondorf am Ammersee: Ergebnisse der Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl

Die Kommunalwahl 2020 in Bayern findet am 15. März statt. Die aktuellen Ergebnisse zu Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Schondorf am Ammersee veröffentlichen wir in diesem Artikel.

Die Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Schondorf am Ammersee liegen am 15. März vor. Die Wahlergebnisse der Kommunalwahl bekommen Sie aktuell hier.

Von Daniel Flemm

Die Bürger von Schondorf am Ammersee stellen bei der Kommunalwahl 2020 am 15. März die Weichen für die kommenden sechs Jahre. Die Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in der Gemeinde im Landkreis Landsberg am Lech folgen voraussichtlich noch am Wahlabend. Sobald sie vorliegen, finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Mit Spannung wird erwartet, ob sich Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) eine zweite Amtszeit sichern kann. Nach der knappen Wahlniederlage vor sechs Jahren will die CSU in Schondorf mit Bettina Hölzle in den Chefsessel der Gemeinde zurückkehren. Weitere Kandidaten stellen sich nicht zur Wahl.

Die gut 3900 Einwohner starke Gemeinde am Ammersee kann zudem insgesamt 16 Posten im Gemeinderat besetzen. Für das Gremium kandidieren CSU, Grüne und Freie Wählergemeinschaft. Die SPD konnte dagegen erstmals seit der Gebietsreform 1972 keine eigene Liste aufstellen und wird im neuen Gemeindeparlament fehlen.

Ergebnis der Gemeinderatswahl: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Schondorf am Ammersee

Die Kommunalwahl 2014 endete mit einem Paukenschlag: In der Stichwahl setzte sich der Grüne Alexander Herrmann mit 53 Prozent gegen CSU-Bewerber Rainer Jünger durch.

Das war das Ergebnis der vergangenen Gemeinderat-Wahl in Schondorf am Ammersee:

CSU : 6 Sitze

: 6 Sitze SPD : 2 Sitze

: 2 Sitze Grüne: 5 Sitze

Freie Wählergemeinschaft: 3 Sitze

