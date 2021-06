A96: Lange Staus nach Lkw-Unfall bei Landsberg

Auf der A96 bei Landsberg kommt es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Zwei Personen werden leicht verletzt. Rund um Landsberg gibt es Staus.

Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen hat sich am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr auf der A96 bei Landsberg ereignet. Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mitteilte, war die A96 zwischen den Anschlussstellen Schöffelding und Landsberg-Ost in Fahrtrichtung Lindau bis in die Mittagsstunden gesperrt.

Laut Polizei hatte Ein 48-Jähriger aus dem Raum Mindelheim einen 21-jährigen Arbeitskollegen gebeten, mit seinem Pkw den liegengebliebenen Firmentransporter abzuschleppen. Dazu befuhren sie mit geringer Geschwindigkeit den Seitenstreifen der A96 bis zur nächsten Ausfahrt. Ein 41 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Lastzug zeitgleich die rechte der beiden Fahrspuren und achtete laut Polizei offenbar nicht auf das Verkehrsgeschehen vor sich. Mit der rechten Front der Lkw-Kabine stieß er gegen die linke Heckseite des abgeschleppten Transporters, der mit Montageteilen beladen war.

Dadurch riss der Laderaum des Transporters auf und die Ladung verteilte sich auf der gesamten Fahrbahn. Der Firmenkombi und der Pkw, der ihn schleppte, wurden rechts in die Leitplanke geschoben.

Der Stau rund um Landsberg ist enorm

Der Fahrer des Transporters wurde mittelschwer verletzt, der des Abschlepp-Autos leicht. Der Fahrer des Lastzuges wurde zur Untersuchung ebenfalls in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen, der Bergungs- und Reinigungsaufwand dürften sich zusammen auf rund 100.000 Euro belaufen.

Zur Absicherung und Bergung waren mehrere umliegende Feuerwehren und die Autobahnmeisterei Inning im Einsatz. Zur Bergung und Reinigung war die A96 Richtung Lindau bis Mittag voll gesperrt. Eine eingerichtete Umleitung war schnell überlastet, was zu enormen Behinderungen führte.

Kurzzeitig war ein Fahrstreifen freigegeben worden, dann wurde der Abschnitt wieder gesperrt. Die Umleitungsstrecken, so die Polizei, seien überlastet, auf der Autobahn reiche der Stau von Schöffelding bis Windach zurück. Inzwischen hat die Polizei einen Fahrstreifen wieder freigegeben, gegen 15 Uhr war die komplette Fahrbahn wieder frei. (lt)

