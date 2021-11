Landsbergs Landrat Eichinger sieht Intel-Ansiedlung als Chance

Der Penzinger Fliegerhorst ist als Intel-Standort weiter im Rennen. Nun äußert sich der Landsberger Landrat Thomas Eichinger (CSU) zu dem möglichen Großprojekt.

Intel möchte in Europa große Computerchip-Fabriken bauen und der ehemalige Penzinger Fliegerhorst ist als Standort weiter im Rennen. Vor allem die Größenordnung des Projekts – angeblich benötigt der amerikanische Chiphersteller eine Fläche von 500 Hektar – gefällt jedoch nicht allen. Zuletzt richtete die Kreisgruppe Landsberg des Bund Naturschutz (BN) einen offenen Brief an die Landsberger Stadträte und startete eine Petition (LT berichtete). In einem Video möchte Landrat Thomas Eichinger ( CSU) den Bürgerinnen und Bürgern nun ihre Sorgen nehmen. Warum er eine mögliche Intel-Ansiedlung als Chance sieht.

Der Freistaat Bayern sei auf die Stadt Landsberg, die Gemeinde Penzing und den Landkreis mit der Frage zugekommen, ob der Penzinger Fliegerhorst als Standort für eine Intel-Ansiedlung grundsätzlich in Frage kommen würde, berichtet Thomas Eichinger in seinem Video-Format „Landrat Live“. Der Stadtrat in Landsberg und die Gemeinde Penzing hätten dies letztlich positiv beantwortet. „Mehr ist bisher auch noch nicht geschehen. Und tatsächlich weiß keiner der Beteiligten etwas über genaue Zahlen“, sagt Thomas Eichinger. Nun wolle er die Gelegenheit nutzen „ein paar klärende Worte zu bringen“.

Eichinger: Computerchips sind momentan Mangelware in Europa

Die Europäische Union (EU) bemühe sich demnach mit einem groß angelegten Projekt, Halbleiterproduktion wieder in Europa zu installieren. Dafür gibt es laut Eichinger gute Gründe. Dieser Tage sei zu erleben, dass es bei bestimmten Produkten zu Lieferschwierigkeiten komme und beispielsweise Autos mit bestimmten Ausstattungen nicht produziert werden könnten. Ein Grund dafür seien die Stauungen und Verzerrungen in den Lieferketten aufgrund der Corona-Krise. Computerchips seien jedoch auch generell eine Mangelware geworden. „Europa hat ein vitales Interesse, dass die Industrie nicht an einer solchen Flaschenhalssituation erstickt und nicht mehr in der Lage ist, die Produkte entsprechend schnell auf den Markt zu bringen.“

Mit Intel würde eine Branche in den Landkreis Landsberg kommen, die dort bisher noch nicht vorhanden sei. „Das gibt einem auch Sicherheit gegenüber bestimmten wirtschaftlichen Entwicklungen“, sagt Landrat Thomas Eichinger. Es sei beispielsweise nicht abzusehen, in welcher Art und Weise sich die Automobilbranche in den nächsten Jahren entwickeln werde. „Da wären solche Arbeitsplätze einfach noch ein Stabilitätsanker zusätzlich.“

Der ehemalige Fliegerhorst Penzing ist nach wie vor im Rennen um eine geplante Ansiedlung des Chip-Herstellers Intel. Foto: Christian Rudnik (Archivfoto)

Beschäftigte würden nicht nur im Landkreis Landsberg leben

Zur des Öfteren geäußerten Sorge, wo denn die Beschäftigten einer möglichen Intel-Fabrik wohnen sollten, sagt Eichinger: „Es war früher schon so, dass 2000 bis 3000 Menschen auf dem Penzinger Fliegerhorst gearbeitet haben – auch die haben irgendwo im Umkreis gelebt und nicht alle im Landkreis.“ Der Fliegerhorst sei auch deswegen noch als Standort im Rennen, weil er am Drehkreuz A96/B17 liege und damit verkehrsgünstig erreichbar sei. Wie berichtet, könnten in einer möglichen Intel-Fabrik wohl rund 12.000 Menschen beschäftigt sein.

Eichinger bezeichnet eine Ansiedlung des amerikanischen Chipherstellers auf Landsberger und Penzinger Flur als Chance. Die Stadt und die Gemeinde hätten aber die Hoheit darüber, in welchem Ausmaß diese erfolgen könnte. „Eine Firma kann nicht kommen und sagen: 'Ich baue so groß wie ich möchte'. Es ist eine klare Rechtssetzung hier der Gemeinde und der Stadt notwendig“, erklärt Eichinger. „Die Gremien der Kommunen haben eigentlich alles in der Hand und es gibt keinen Grund hier in Panik zu fallen.“

Gerade auch für die Generation der Jüngeren würde einer Realisierung des Großprojekts aber „ganz viele zukunftsorientierte Arbeitsplätze“ bedeuten. „Da denke ich wirklich an die unter 30-Jährigen und an diejenigen, die noch in Studium und Ausbildung sind“, sagt der CSU-Politiker.