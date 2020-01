vor 30 Min.

ÖDP: Der Kreischef hört kurz vor der Wahl auf

Wolfgang Dörsam und seine Stellvertreterin Karin Kuret treten zurück. Auf den Kandidatenlisten tauchen neue Namen auf: Für den Kreistag will auch Hans-Jürgen Schulmeister von der Landsberger Mitte antreten

Von Gerald Modlinger

Bei der ÖDP im Landkreis dreht sich kurz vor der Kommunalwahl das Personalkarussell. Während sich auf den Kandidatenlisten gleich mehrere bekannte Neuzugänge finden beziehungsweise angekündigt sind, sind Kreisvorsitzender Wolfgang Dörsam und seine Stellvertreterin Karin Kuret zurückgetreten. Zu den Gründen lassen die Beteiligten nicht viel verlauten. Allerdings besteht zwischen den Rücktritten und der Kommunalwahl offenbar nicht nur ein zeitlicher Zusammenhang.

Robert Sedlmayr, Mitglied des Kreisvorstands aus Geltendorf, sagt dazu: „Das sind ganz normale Vorgänge in einer solchen Gruppierung, die mit der Gewinnung von Kandidaten zusammenhängen. Es ist die große Kunst, dabei allen gerecht zu werden.“ Was die Kandidatengewinnung betrifft, wurde die ÖDP in den vergangenen Wochen auch außerhalb ihrer bisherigen Mitgliederbasis fündig: In Landsberg steht der aus der CSU ausgetretene Dr. Rainer Gottwald auf Platz zwei der Stadtratsliste. Auf Kreisebene trat die Dießener Kreisrätin Annunciata Foresti von der GAL zur ÖDP über, und bei der am Montagabend stattgefundenen Nominierungsversammlung für den Kreistag wollte sich auch der Vorsitzende der Landsberger Wählervereinigung „Landsberger Mitte“, Hans-Jürgen Schulmeister, um ein Mandat im Kreistag bewerben.

Kurz vor Weihnachten hatten Wolfgang Dörsam und Karin Kuret ihren Rücktritt als Kreisvorsitzende beziehungsweise als stellvertretende Kreisvorsitzende erklärt. Dörsam hatte dieses Amt mehr als elf Jahre inne. Die Rücktritte erfolgten wenige Wochen vor der ohnehin bereits für 20. Januar terminierten Kreisversammlung mit Neuwahlen. Die Frage, warum er und Kuret nicht mehr die letzten vier Wochen bis zur Neuwahl im Amt geblieben sind, lässt Dörsam unbeantwortet. Ihm gehe es auch darum, dass die ÖDP die Kommunalwahl gut über die Bühne bringen könne, betont er. Er bleibe auch der ÖDP treu, der er seit über 20 Jahren angehöre, versicherte der 59 Jahre alte Berufsschullehrer aus Landsberg. „Ich bin jetzt nicht mehr im Vorstand dabei, und das ist alles“, sagte er wörtlich. Kommissarisch geleitet wird die ÖDP seit dem Rückzug von Dörsam und Kuret von Kreisschatzmeister Steffen Gölzner aus Egling.

Der Landsberger Stadtrat Hans-Jürgen Schulmeister bestätigte am Montag, am Abend an der Nominierungsversammlung der ÖDP für den Kreistag teilnehmen und sich um einen Platz auf der Kandidatenliste bewerben zu wollen. Er sei gefragt worden und habe daraufhin seine Bereitschaft erklärt. Mit der ÖDP verbänden ihn die wichtigsten politischen Themenfelder, die er in der Stadt auch mit der Landsberger Mitte vertrete. „Umwelt und Ökologie sowie sozialer Wohnungsbau, da deckt sich vieles mit der ÖDP“, erklärt Schulmeister. Im Stadtrat gebe es noch weitere Gemeinsamkeiten zwischen Landsberger Mitte und ÖDP – etwa das Eintreten für das Bauen mit Holz oder für den Ausbau der Fotovoltaik.

Der ÖDP stehe er damit näher als den Freien Wählern. Mit den Freien Wählern arbeitet die „Landsberger Mitte“ sowohl in der Stadt als auch im Landkreis zusammen: Auf der Stadtratsliste treten einige Freie Wähler an, im Gegenzug kandidieren Dritter Bürgermeister Axel Flörke und Stadtrat Jonas Pioch auf der Kreistagsliste der Freien Wähler. Die „Landkreis-Mitte“, über die Flörke und Pioch 2014 in den Kreistag gewählt wurden, tritt am 15. März 2020 nicht mehr an.

Die ÖDP erreichte 2014 drei Kreistagsmandate, seit Oktober gehört der Fraktion auch Annunciata Foresti an. Vertreten ist die ÖDP auch im Landsberger Stadtrat und in den Gemeinderäten in Egling und Geltendorf. In Geltendorf stellt die Partei mit Robert Sedlmayr auch den Zweiten Bürgermeister.

Themen folgen