vor 55 Min.

Sparkasse: Was den Landrat optimistisch macht

Der Hauptsitz der Sparkasse Landsberg-Dießen am Hauptplatz in Landsberg.

Nach der geplatzten Fusion sortiert sich die Sparkasse Landsberg-Dießen neu. Landrat Thomas Eichinger sieht Chancen, aber auch Personalprobleme.

Von Gerald Modlinger

Monatelang schien alles auf das hinauszulaufen, was auch sonst landauf landab in der Sparkassenlandschaft passiert: Die Sparkasse Landsberg-Dießen würde gemeinsam mit den Nachbarinstituten Dachau und Fürstenfeldbruck in einer Groß-Sparkasse Amper-Lech aufgehen. Doch eine wichtige Person zog nicht mit: Landrat Thomas Eichinger (CSU), der den Landkreis als Teilhaber der Sparkasse auch im Verwaltungsrat vertritt. Und er scharte auch eine deutliche Mehrheit im Kreistag um sich. Anfang Juni war die Fusion vom Tisch und seither ist klar: Die Sparkasse Landsberg-Dießen bleibt für sich, ebenso übrigens wie die Sparkassen Dachau und Fürstenfeldbruck. Letzteres findet Eichinger durchaus bemerkenswert: „Denn nach der Logik der Argumentation, hätte doch das dann zumindest zum Zuge kommen müssen.“

In welchen Bereichen der Landrat Chancen sieht

Der Landrat deutet auch an, dass bei den Überlegungen der Nachbarinstitute vielleicht nicht nur die für Fusionen üblichen Gründe wie Synergieeffekte, Niedrigzins und Regulatorik eine Rolle gespielt haben könnten. Vielleicht habe der Reiz eines solchen Zusammenschlusses für die Brucker und Dachauer ja auch in den geschäftlichen Aussichten im Landkreis Landsberg gelegen. Diese ließen nämlich für die nächsten Jahrzehnte eine besondere Dynamik erwarten. Das ist für Eichinger auch ein wesentlicher Grund, auch ohne Fusion optimistisch in die Zukunft zu blicken. Die Geschäftsvolumina seien ja auch stets wachsend, Eichinger verweist dabei vor allem auf das Immobiliengeschäft sowie die Immobilien- und Gewerbefinanzierung. Auch die Zahl der Girokonten sei zuletzt wieder gestiegen.

Ein Sparkassen-Vorstand scheidet demnächst aus

Lediglich bei einem Punkt ist Eichinger nicht ganz so guter Dinge: in Sachen Personal. Wobei das Problem für Eichinger nicht darin liegt, Personal abbauen zu müssen („personell haben wir schon immer eine schlanke Sparkasse gehabt“). Es müsse also nirgendwo die Axt angesetzt werden, macht Eichinger deutlich, und er sagt auch, dass sich etliche Mitarbeiter aufgrund der Fusisondiskussionen „teilweise erhebliche Sorgen gemacht haben“. „Das tatsächliche Problem ist das Finden neuer Mitarbeiter“, führt der Landrat weiter aus. Das sei aber kein sparkassenspezifisches Thema, sondern auch bei anderen Geldhäusern erkennbar, und der Grund liegt für Eichinger in dem Ansehensverlust der Branche als Gesamtes als Folge der Finanzkrise 2008.

Personalfragen sind momentan auch ein Feld, das die Sparkassengremien besonders beschäftigt. Demnächst scheidet Vorstand Hans-Peter Träger aus. Die Sparkasse wird damit zur Zwei-Vorstände-Bank umgebaut, entsprechend müssten Aufgaben in der Ebene unterhalb des Vorstands neu verteilt werden.

Dießen fühlt sich im Zweckverband unterrepräsentiert

Daneben kam nach der geplatzten Fusion eine politische Angelegenheit auf den Tisch. Diese betrifft die Vertretung der drei Träger in der Sparkassen-Zweckverbandsversammlung. Die Zusammensetzung des zehnköpfigen Gremiums stellt sich nämlich etwas anders dar als die tatsächlichen Anteile der Träger. Die Sparkasse Landsberg-Dießen, die ihrer jetzigen Form seit 1953 besteht, gehört zu 50 Prozent der Stadt, zu 30 Prozent dem Markt Dießen und zu 20 Prozent dem Landkreis Landsberg. Während in der Verbandsversammlung die Stadt entsprechend ihrem Anteil mit fünf Personen vertreten ist, ist das Verhältnis beim Markt Dießen und dem Landkreis genau umgekehrt zu ihren Anteilen: Die Dießener haben zwei Vertreter, der Landkreis drei.

Genau das will die Dießener Seite nun geändert wissen, bestätigt Bürgermeister Herbert Kirsch. Das Thema sei nicht neu, sagt er. Es sei zuletzt angesichts der erwarteten Fusion nur nicht mehr angesprochen worden, weil es sich dann ohnehin erledigt gehabt hätte. Nachdem nun die Sparkasse selbstständig bleibt, lege man aber schon wert darauf, dass sich die Eigentumsverhältnisse auch in der Zweckverbandsversammlung widerspiegeln müssten.

Jetzt wartet man auf eine Antwort vom Sparkassenverband

Warum die Dießener einen Sitz weniger haben, wissen übrigens weder Kirsch noch Eichinger. Eine mögliche Erklärung wäre für Eichinger allenfalls die politische Überlegung, den Landkreis deswegen stärker zu repräsentieren, weil die Sparkasse landkreisweit tätig sei, die übrigen 29 Gemeinden in den Sparkassengremien jedoch keine unmittelbare Vertretung haben. Wie es in dieser Frage weitergeht ist offen, man wird jetzt erst einmal eine Stellungnahme des Sparkassenverbands abwarten.

Die Zweckverbandsversammlung entscheidet beispielsweise über die Besetzung des siebenköpfigen Verwaltungsrats und wäre auch die Instanz gewesen, die im Falle einer Fusion den Zweckverband hätte auflösen müssen. Das Gremium, das häufiger tagt (alle sechs bis acht Wochen) und näher an den geschäftlichen Abläufen dran ist, ist der Verwaltungsrat.

