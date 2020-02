vor 33 Min.

Unfall im Schneetreiben: BRK-Fahrzeug kippt auf der B17 um

Die Ausläufer von Orkan „Sabine“ sind nach wie vor im Landkreis Landsberg zu spüren. Auf der B17 ist ein Rettungsfahrzeug in einen Unfall verwickelt.

Von Dominic Wimmer

Die Ausläufer von Orkantief „Sabine“ waren in der Nacht auf Dienstag auch noch im Landkreis Landsberg zu spüren. Zum Sturm kamen auch Regen, Graupel und mancherorts Schnee. Vereinzelt fielen noch Einsätze für die Feuerwehren an. Das winterliche Wetter wurde am Dienstagvormittag der Besatzung eines Krankentransportwagens des Roten Kreuzes auf der B17 zwischen Kaufering und Hurlach zum Verhängnis. Auf schneeglatter Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam von der Straße ab und kippte um. Mehr Informationen und Angaben über Verletzte liegen unserer Redaktion bislang nicht vor.

In der Landsberger Altstadt stürzt ein schweres Teil von einem Dach

Ungefähr 100 Unwettereinsätze fielen am Montag laut Landratsamt für die Feuerwehren im Landkreis Landsberg an. Umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste waren der Grund dafür. Die B17 musste im Bereich Unterdießen für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden, weil mehrere Bäume umgeknickt waren, teilt die Polizei mit. Zudem fiel im südlichen Landkreis – wie bereits berichtet – nach Sturmschäden in einigen Gemeinden der Strom kurzzeitig aus. Während der Nahverkehr bei Bayerischer Regiobahn und den Außenästen der Münchner S-Bahn für einige Stunden zum Erliegen kam, ging es auf den Straßen relativ ruhig zu. Die Polizei Landsberg verzeichnete am Montag keinerlei Unfälle im Zusammenhang mit „Sabine“.

Jedoch kann von Glück die Rede sein, dass in der Landsberger Altstadt niemand verletzt wurde, als von einem Gebäude im Vorderanger eine rund einen Meter große Dachverzierung aus Beton und Metall herabstürzte. Allerdings fiel das Teil laut Polizei auf ein geparktes Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

