Wie es nach dem Corona-Impfstart im Landkreis Landsberg weitergeht

Im Senioren-Zentrum Pichlmayr in Landsberg fanden am Sonntag die ersten Impfungen statt. Im Bild von links: Landrat Thomas Eichinger, Andreas Ortmann (Johanniter Unfallhilfe), Benedikt Habersetzer (Einrichtungsleiter Pichlmayr) und Peter Rasch (Leiter Einsatzgruppe Impfzentrum) mit der Kühlbox für den Impfstoff.

Plus In einem Landsberger Seniorenzentrum finden die ersten Corona-Impfungen im Landkreis statt. Der Leiter der Einrichtung erzählt vom ersten Impftag. Wie es jetzt weitergeht.

Von Margit Messelhäuser

Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind die ersten Impfdosen gegen das Coronavirus in Landsberg angekommen – und schon am Sonntag hat das mobile Impfteam im Landkreis Landsberg die Arbeit aufgenommen. Morgens um 9 Uhr fiel im Senioren-Zentrum Pichlmayr in Landsberg der Startschuss. Eine 96-jährige Bewohnerin war die Erste, die geimpft wurde. In den nächsten Tagen wird mit weiteren Impfdosen gerechnet.

Am Samstagnachmittag ist die wertvolle Fracht im Impfzentrum in Penzing angekommen. Das Technische Hilfswerk (THW) Landsberg hatte die 100 Dosen, die dem Landkreis zugeteilt wurden, in München abgeholt, teilte Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, mit. So konnte das mobile Impfteam der Johanniter Unfallhilfe gleich am Sonntag seine Arbeit aufnehmen.

In Landsberg sammelt man erste Erfahrungen

Dass sie die erste Einrichtung sein würden, bei der geimpft wird, hatte Benedikt Habersetzer, Leiter des Pichlmayr-Senioren-Zentrums, am 22. Dezember erfahren. „Es hat eine Besprechung mit allen Einrichtungsleitern im Landkreis und mit Landrat Thomas Eichinger gegeben“, sagt Habersetzer gegenüber dem LT. „Wir haben uns bereit erklärt, das Testobjekt zu machen.“ Ganz so einfach war es dann doch nicht. „Am Sonntagmorgen verlief der Start noch ein bisschen holprig“, berichtet Habersetzer. „Bis alle Unterlagen beisammen waren, hat es manchmal etwas gedauert.“

Das Impfzentrum des Landkreises Landsberg ist startklar - Leiter Peter Rasch im Interview Video: Thorsten Jordan

Tatsächlich stellt der Impfvorgang einige Anforderungen. „Unser großer Speisesaal steht schon länger leer, um die Kontakte zu minimieren“, sagt Habersetzer, und dieser Raum wurde zum „Impfzentrum“. Mehrere Bereiche wurden abgeteilt, denn die Impfkandidaten wurden zunächst aufgeklärt und untersucht, in einem anderen Bereich wurde geimpft und „danach wurden die Personen noch 15 bis 30 Minuten beobachtet, aber es gab keine Nebenwirkungen“.

Etwa 60 Senioren wollen sich gegen Corona impfen lassen

Im Vorfeld hatte man bereits ausgesucht, wer für die Impfung infrage komme. „Wir haben drei Wohnbereiche, da haben wir versucht, die Impfungen möglichst gerecht zu verteilen.“ 81 Bewohner leben derzeit in der Senioreneinrichtung, alle hätten die Impfung aber gar nicht haben wollen. „Es sind etwa 60 Bewohner, die sich impfen lassen möchten.“ Das soll nun nach und nach geschehen – die Einverständniserklärungen habe man bereits im Vorfeld eingeholt. „Wir hatten aber auch den Fall, dass sich eine Bewohnerin nicht so gut gefühlt hat, sie haben wir dann auch nicht geimpft.“

Dass zunächst die Bewohner und erst zu einem späteren Zeitpunkt die Pflegekräfte an der Reihe sind, sei bei diesem auf Verständnis gestoßen, so Habersetzer. „Wir unternehmen hier alle Anstrengungen, um die Bewohner so gut wie möglich zu schützen, da ist klar, dass diese als Erste dran sind“, sagt der Einrichtungsleiter. In den folgenden Tagen sollen ja die Impfungen fortgesetzt werden, und „auf ein paar Tage kommt es nicht an“. Das Seniorenheim war auch von Corona betroffen. Im Oktober, so Habersetzer, habe es zuletzt einen Corona-Fall im Seniorenzentrum Pichlmayr gegeben.

Eine 96-jährige Bewohnerin des Senioren-Zentrums Pichlmayr in Landsberg erhielt die erste Impfung im Landkreis. Bild: Müller

„Wir sind froh, dass es nun losgeht und wir heute hier im Seniorenzentrum Landsberg erste Erfahrungen über den Ablauf sammeln können“, sagte Landrat Thomas Eichinger (CSU), der ebenfalls dabei war. Am heutigen Montag finden die nächsten Impfungen im Awo-Seniorenzentrum in Landsberg statt. Am morgigen Dienstag soll wieder Nachschub in Landsberg eintreffen. Doch auch diese Impfdosen sind bereits verplant, wobei man nicht wisse, wie viele in Landsberg ankommen, so Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts. „Oberste Priorität hat der Pflegebereich.“ Neben den Senioren- und Pflegeheimen zählt dazu auch das Klinikum Landsberg.

Wie viele Impfdosen der Landkreis erhält ist unklar

Zwar rechnet Müller am 31. Dezember mit der nächsten Lieferung von Impfstoff, allerdings steht nicht fest, wie viel kommen wird. Sicher ist allerdings, dass sich die über 80-jährigen Landkreisbürger, die bereits angeschrieben wurden, noch gedulden müssen. Bis auch im Impfzentrum in Penzing die Arbeit aufgenommen werden kann, wird es noch dauern. „Ich vermute aber, dass man nicht vor dem 10. oder 15. Januar dort mit den Impfungen starten kann“, so Wolfgang Müller. Vor Weihnachten hatte es bei der Anmeldung im Impfzentrum noch Probleme gegeben, inzwischen sollte diese aber ohne Schwierigkeiten möglich sein. Bei dem Impfstoff, der geliefert wurde, handelt es sich um das Produkt von Biontech/Pfizer. Bei diesem Impfstoff sind zwei Impfungen innerhalb von drei Wochen nötig, um den vollständigen Schutz aufzubauen. Danach dauert es nach Angaben des Herstellers einige Wochen, bis das menschliche Immunsystem nicht mehr infiziert wird.

Insgesamt waren am zweiten Weihnachtsfeiertag 9750 Dosen nach Bayern geliefert worden, am heutigen Montag sollen weitere 97.500 Impfdosen in Bayern ankommen und für den 30. Dezember sind 107.500 Dosen vorgesehen. Allerdings, so Wolfgang Müller, stehe noch nicht fest, wie viele dem Landkreis Landsberg zugeteilt werden.

