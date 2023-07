Eglings Altbürgermeister Fritz Kircher ist gestorben

Fritz Kircher leitete 18 Jahre die Geschicke Eglings und führte die Gemeinde zurück in die Eigenständigkeit. Bürgermeister Ferdinand Holzer lobt dessen "gute Entscheidungen".

Fritz Kircher hat die Ortsentwicklung in Egling als Bürgermeister maßgeblich geprägt. Am 28. Juni ist er, wenige Tage vor seinem 84. Geburtstag, gestorben. Er war von 1984 bis 2002 Rathauschef und später Tankwart. Bürgermeister Ferdinand Holzer ( CSU) bezeichnet ihn als "umtriebigen Macher, der viel bewegt hat." Eine Entscheidung hebt er besonders hervor.

"Ab dem Jahr 1995 hat er sich darum bemüht, dass wir wieder eine eigenständige Gemeinde sind, was dann zum 1. Januar 1998 auch geklappt hat. Wir sind während der Zeit in der Verwaltungsgemeinschaft nie wirklich mit Prittriching und Scheuring zusammengewachsen", erinnert Holzer. Dadurch hätten die Bürgerinnen und Bürger kurze Wege, wenn es etwas in der Verwaltung zu erledigen gebe. Egling verfüge noch über ein eigenes Standesamt, nennt Holzer einen der Vorteile. Das sei ein "großer Verdienst" von Fritz Kircher.

Bau des Kanalnetzes und Kindergartens in Egling fallen in Kirchers Amtszeit

Viel von Eglings Aussehen und Infrastruktur geht auf Kirchers Wirken als Bürgermeister zurück. Besonders stolz sei er auf den Bau des Kindergartens, auf das Kanalnetz und zwei Dorferneuerungen in Egling und Heinrichshofen mit großen Bauprojekten, die zum Beispiel Stromleitungen und neue Gehwege umfassten, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion vor zwei Jahren.

2002 übergab er das Bürgermeisteramt seinem Nachfolger und CSU-Parteikollegen Leonhard Wörl. Danach war er weiter in anderen Gremien und Organisationen aktiv, zum Beispiel als Kreisrat und Jagdbeirat, und wirkte so weiter an den Entwicklungen in der Gemeinde mit. „Ich habe im Lauf der Jahre alles abgegeben“, berichtete er vor zwei Jahren. Laut Ferdinand Holzer war er auch langjähriger Kommandant der Feuerwehr Egling und ist deren Ehrenmitglied. Am längsten arbeitete er noch die Nachbarschaftshilfe mit.“ Die hatte er 1999 mit anderen ins Leben gerufen, nachdem er selbst mehrere Fälle erlebt habe, in denen Hilfe dringend nötig war. Bis ins Jahr 2015 war er Sprecher der Organisation. Sie vermittelt ehrenamtliche Helfer, die zum Beispiel Fahrten zum Arzt oder Einkäufe übernehmen, Kranke besuchen oder Gartenarbeiten erledigen.

Tankstelle in Egling errichtet und erweitert

Nach der Zeit als Bürgermeister entschloss er sich, noch einmal unternehmerisch tätig zu werden. Zunächst pachtete er die Tankstelle. Doch als größere Investitionen in die Technik angestanden hätten und er sich mit dem Verpächter nicht habe einigen können, habe er ein Grundstück am Bierweg gekauft und dort seine eigene Tankstelle errichtet, er schaffte später noch einen größeren Tank an und ließ eine Waschanlage errichten.

„Ich habe schon ein paar gesundheitliche Rückschläge gehabt, aber ich bin mit dem, was ich noch habe, zufrieden“, erklärte er vor zwei Jahren unserer Redaktion. Nun ist der Landwirt und Altbürgermeister gestorben. Das Requiem findet am Samstag, 8. Juli, ab 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Vitus in Egling mit anschließender Urnenbeisetzung statt.