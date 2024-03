Penzing

08:27 Uhr

Welche Folgen hätte eine Rückkehr der Bundeswehr auf den Fliegerhorst?

Plus Der ehemalige Flugplatz könnte Radarstandort für das Waffensystem Arrow werden. Dabei haben eigentlich die Penzing Studios und der ADAC große Pläne für das Areal.

Von Dominik Stenzel

Das Waffensystem Arrow soll die Bevölkerung und das Staatsgebiet gegen Bedrohungen durch ballistische Flugkörper schützen. Als Standort für ein Radargerät zieht die Bundeswehr den ehemaligen Fliegerhorst in Penzing in Erwägung. Dabei haben eigentlich die Penzing Studios und der ADAC ambitionierte Pläne für das Areal. Sind diese nun in Gefahr? Unsere Redaktion hat bei den ansässigen Firmen, der Gemeinde und der Stadt Landsberg nachgefragt.

Das Waffensystem Arrow wird an mehreren, über Deutschland verteilten Stellungsbereichen aufgebaut und als ein zusammengeschaltetes System in die nationalen Führungsstrukturen integriert. Laut einem Sprecher der Luftwaffe wurde das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr gebeten, in einer ergebnisoffenen Untersuchung Standorte für die Sensoren zu identifizieren und eine Empfehlung zur möglichen Verortung auszusprechen. „Der ehemalige Flugplatz Penzing wurde für eine Stationierung eines Radargerätes dabei als geeignet bewertet“, sagt der Sprecher. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns zu konkreten Detailplanungen am Standort Penzing nicht weiter äußern können.“ Mit Verweis auf die ergebnisoffene Untersuchung und die frühe Phase der Abstimmung und Planung nennt der Sprecher der Luftwaffe auch keine genauen Zahlen – etwa zum benötigten Personal oder dem benötigten Platz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen