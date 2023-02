Am 1. September kommt ein neuer Pfarrer nach Geltendorf

Nachdem Pfarrer Thomas Wagner seinen Weggang von Geltendorf verkündet hat, steht jetzt fest, wer neuer Seelsorger in der Pfarreiengemeinschaft wird.

Wer am Wochenende in der Pfarreiengemeinschaft Geltendorf in der Kirche war, hat es schon erfahren. Am Sonntag wurde verkündet, wer ab 1. September der Leitende Pfarrer sein und dem bisherigen Pfarrer Thomas Wagner nachfolgen wird.

Es wird Michael Kammerlander sein, der im Landkreis Landsberg einigen sicher noch ein Begriff ist. Einen Teil seiner Kaplanszeit verbrachte der 40-Jährige in der Nachbar-Pfarreiengemeinschaft Penzing/Weil. Das ist inzwischen schon einige Jahre her. 2014 kam Kammerlander nach Penzing und Weil, drei Jahre blieb er dort, bis er 2017 mit der Leitung der Pfarreiengemeinschaft Fremdingen am Rande des Nördlinger Rieses betraut wurde.

Michael Kammerlander wurde in Miltenberg in Unterfranken geboren. Er wuchs in Illertissen auf und studierte in Augsburg, Bangalore (Indien) und Regensburg Theologie. Zum Priester geweiht wurde Kammerlander am 26. Juni 2011. Er war anschließend Kaplan in Weilheim (2011-2012), Gersthofen (2012-2014) und Penzing/Weil (2014-2017).

Thomas Wagner war 13 Jahre Pfarrer in Geltendorf

Thomas Wagner war 2010 als Pfarrer nach Geltendorf gekommen. Geltendorf war die erste Pfarrstelle des gebürtigen Meringers. Im Zuge der Bildung der Pfarreiengemeinschaft wurde Wagner ab 2014 auch Pfarrer in Eresing und Schwabhausen, 2017 wurde dann auch Walleshausen in den Verbund eingegliedert.

Künftig wird Wagner nicht mehr in einer Pfarrei tätig sein. Der 51-Jährige wechselt in die Klinikseelsorge nach Günzburg. Wagner war vor seinem Theologiestudium und seiner Priesterweihe im Jahr 2006 als Krankenpfleger tätig.

