Wieder mehr Busse von Landsberg, Weil und Penzing nach Geltendorf

Die Linien 60 und 61 sind seit 2022 praktisch nur noch Schulbusverkehr. Diese Verbindungen sollen jetzt auch wieder für Pendler interessanter werden.

Die Buslinien 60 und 61 von Landsberg über Weil beziehungsweise Penzing und mehrere Ortsteile von Geltendorf zum Geltendorfer Bahnhof soll künftig wieder mehr als nur eine Schulbusverbindung werden. Deshalb beabsichtigt der Landkreis Landsberg die beiden Linien neu auszuschreiben. Im Geltendorfer Gemeinderat ist es jetzt um die Frage gegangen, ob sich die Gemeinde am zu erwartenden Defizit beteiligt.

Während die Frage, inwieweit der öffentliche Personennahverkehr subventioniert werden soll, in manchen Orten kontrovers diskutiert wird, war sich der Geltendorfer Gemeinderat einig: Einstimmig erklärte sich das Gremium bereit, entsprechendes Geld bereitzustellen. Geschäftsstellenleiter Patrick Naumann führte aus, dass der Landkreis "im schlechtesten Fall" mit einem jährlichen Defizit von rund 350.000 Euro rechnet. 300.000 Euro Fahrscheinneinnahmen stünden in diesem Fall 650.000 Euro Ausgaben gegenüber. Je 50 Prozent des Defizits tragen üblicherweise der Landkreis und die Gemeinden, die an der jeweiligen Buslinie liegen. Nach dem Kilometer-Anteil würden von der auf die Gemeinden entfallenden Hälfte 80.000 Euro von Geltendorf aufgebracht werden müssen.

2022 gaben die Busunternehmen die Konzessionen für die Linien 60 und 61 zurück

Die Linien 60 und 61 waren Mitte 2022 bis auf den Schulbusverkehr eingestellt worden. Sie seien bis dahin eigenwirtschaftlich von Busunternehmen betrieben worden. Weil sich diese offenbar als defizitär herausstellten, gaben die Firmen ihre Konzessionen zurück, berichtete Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP). "Das hat die Pendler sehr hart getroffen", meinte er, und verwies auf Beschwerden aus den Geltendorfer Ortsteilen, nachdem es nur noch einen Notverkehr für Schüler, nicht jedoch in den Ferienzeiten, gegeben hatte.

Damit soll nun ab August Schluss sein. Ein vorläufiger Fahrplan liege vor. Jetzt sollen die Fahrleistungen ausgeschrieben werden. Der Fahrplan weise zwar noch einige "weiße Flecken" auf, aber es seien wieder Anschlüsse an den Regionalzug in Geltendorf gegeben.

