vor 49 Min.

Bauernproteste legen Verkehr im Kreis Landsberg stellenweise lahm

Plus Landwirte blockieren Kreisverkehre im Kreis Landsberg und sorgen so für lange Staus. Ihnen geht es längst nicht nur um die Streichung von Steuervergünstigungen.

Von Dominik Stenzel

Es war ungefähr 6 Uhr, als am Montagmorgen rund um den Kreisverkehr bei der A96-Auffahrt im Landsberger Osten plötzlich nichts mehr ging: Mehrere Traktoren blockierten die Zufahrt für andere – und zum Teil sichtlich verärgerte – Verkehrsteilnehmer. Es bildeten sich Rückstaus in alle Richtungen. Etwa zeitgleich setzte sich bei Schwifting ein angemeldeter und von der Polizei begleiteter Konvoi mit gut 100 Fahrzeugen in Bewegung. Dessen Ziel: die zentrale Protestaktion der Bauern in München. Im Gespräch mit den Landwirten zeigte sich, dass es ihnen längst nicht nur um die Streichung von Steuervergünstigungen geht. Diese haben in ihren Augen nur das Fass zum Überlaufen gebracht.

Die Traktoren-Kolonne formierte sich schon eine halbe Stunde vor der geplanten Abfahrt auf der Nebenstrecke der A96 zwischen Landsberg und Schwifting. An den Fahrzeugen waren eindeutige Botschaften angebracht. So wurden etwa "eine gerechte Landwirtschaft" und "Chancengleichheit" gefordert, auf einem weiteren Plakat hieß es: "Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert."

