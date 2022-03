Landkreis Landsberg

10:09 Uhr

"Spaziergänge" & Solidarität für Ukraine: Demos in Landsberg und Kaufering

Während am Montagabend in Landsberg über 250 Personen gegen die russische Invasion in die Ukraine demonstrieren, sind Corona-"Spaziergänger" in Landsberg und Kaufering unterwegs. So läuft der Einsatz aus Sicht der Polizei ab.

