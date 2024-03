Landkreis Landsberg

Warum die blauen Züge der BRB auf der Fuchstalbahn fahren

Plus Zwischen Landsberg und Schongau verkehren eigentlich nur Güterzüge. Über eine Reaktivierung der Strecke wird schon lange diskutiert.

Von , Andreas Hoehne Thomas Wunder , Andreas Hoehne

An dieses Bild könnten sich die Unterstützer der Wiederinbetriebnahme der Fuchstalbahn zwischen Landsberg und Schongau gewöhnen. Derzeit, und wohl noch bis Anfang April, verkehren dreimal die Woche die blauen LINT-Triebwagen der Bayerischen Regiobahn ( BRB) auf der Strecke. Dazu gibt es sogar einen eignen Fahrplan. Was steckt dahinter? Testfahrten? In den vergangenen Tagen haben unsere Redaktion mehrere Anfragen dieser Art erreicht. Deswegen haben wir nachgefragt und Antworten von der Pressestelle der BRB erhalten.

Der Grund für die Fahrten liegt einige Kilometer vom Fuchstal entfernt. Wie berichtet, ist die Pfaffenwinkelbahn derzeit wegen eines Hangrutsches hinter Peißenberg gesperrt. Die Züge verkehren deswegen nur zwischen Schongau und Peißenberg. Da sie aber regelmäßig in das Bahnbetriebswerk nach Augsburg müssen, nutzt die BRB die Fuchstalbahn. Das bestätigt auch Annette Luckner, die Pressereferentin der BRB. Die Züge fahren auf der Strecke der Fuchstalbahn ins Betriebswerk nach Augsburg, um dort zu tanken, zum Fahrzeugtausch und all dem, was im Betriebswerk mit den Fahrzeugen gemacht werden muss. Dazu wurde ein eigener Fahrplan erstellt. Bis 5. April sind die Züge Montag, Mittwoch und Freitag (außer 29. März und 1. April, zusätzlich an den Donnerstagen 28. März und 2. April) von Augsburg nach Schongau (6.19 Uhr Landsberg, 6.37 Uhr Asch-Leeder, 7.04 Uhr Schongau) sowie von Schongau nach Augsburg (9 Uhr Schongau, 9.25 Uhr Asch-Leeder, 9.42 Landsberg) unterwegs.

