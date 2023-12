Weihnachtliche Einsätze: Winter-Hochwasser und umgestürzte Bäume

Umgestürzte Bäume, ein Bruderstreit, ein vermisster Kitesurfer sowie ein Hochwasser mitten im Winter fordern die Einsatzkräfte rund um die Feiertage.

Eher ruhige Weihnachtsfeiertage meldet die Polizei in Landsberg und Dießen. Nur einen gewalttätigen Streit zwischen zwei Brüdern aus der Gemeinde Weil mussten die Einsatzkräfte der PI Landsberg auflösen. Am frühen Dienstagmorgen erschien ein junger Mann unangekündigt bei seinem Bruder in dessen Wohnung. Warum beide in Streit gerieten, konnte nicht geklärt werden, jedoch schlugen sich beide gegenseitig ins Gesicht.

Mehr Arbeit bescherte Sturmtief „Zoltan“ den Feuerwehren und Bauhöfen im Landkreis. Welche Folgen noch hatte, zeigt ein Blick in den Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau. Am Freitagnachmittag, 22. Dezember, befuhr ein Autofahrer die Staatsstraße von Böbing in Richtung Peißenberg. Kurz nach dem Weiler Osterwald stürzte aufgrund des Sturmes eine große Fichte quer über die Fahrbahn und traf dabei das Autodach. Glück im Unglück: Der Wagen musste von der Feuerwehr Böbing befreit werden, die Insassen blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Hochwasser am Ammersee

Am Ammersee war ein eher seltenes Ereignis zu bestaunen: ein Hochwasser im Winter. Normalerweise läuft das Becken des Ammersees im Frühjahr und Sommer voll, nicht dagegen im Herbst und Winter. In den vergangenen Tagen entstand die Hochwasserlage durch die Schneeschmelze im Alpenvorland. Zuvor hatte es im November mit rund 200 Litern pro Quadratmeter eine für diesen Monat extrem hohe Niederschlagsmenge gegeben, im Dezember bereits rund 100. Und weil es auch über die Feiertage kräftig weiter regnete, blieb der ungewöhnlich große Ammersee bestehen.

Hochwasser kann auch gut aussehen: Farbenfroher Sonnenaufgang und ein versunkener Steg am Ostufer des Ammersees. Foto: Stefanie Künneke

Die Niederschläge der vergangenen Tage haben die Pegel an Seen, Bächen und Flüssen auch im Landkreis Landsberg ansteigen lassen. Wie das Wasserwirtschaftsamt Weilheim mitteilte, galt über die Feiertage am Ammersee die Meldestufe 1 (Stellenweise kleinere Ausuferungen). Der Wasserstand stieg am Samstag leicht an. Weil die Zuflüsse zum See noch nachschoben, bildete sich über die Weihnachtstage ein breiter Scheitel aus. Die Meldestufe 3 (unter anderem überflutete Keller und Straßen) wurde aber nicht erreicht. Der Pegel werde aber nur langsam zurückgehen und vorerst in der Meldestufe 1 verbleiben.

Umgestürzte Bäume in Landsberg und ein Einsatz auf dem Ammersee

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren an einigen Straßen im Landkreis Bäume umgestürzt, die teilweise auf die Fahrbahnen ragten. Nach Angaben der Landsberger Polizei entstanden dabei aber nur geringe Schäden und es gab keine Verletzten. Im Westen von Landsberg musste der städtische Bauhof über die Feiertage ran und am Mühlweg einige Bäume beseitigen, die durch den Sturm umgestürzt oder geknickt waren.

Am 24. Dezember wurden die Wasserwacht-Schnelleinsatzgruppen aus Herrsching, Utting, Dießen, Seefeld und Schondorf samt Rettungsdienst und der Feuerwehr Herrsching zu einer Person in Wassernot in die Herrschinger Bucht alarmiert. Foto: Kreiswasserwacht Landsberg Am Lech

Die Kreiswasserwacht Landsberg berichtet zudem von einem Einsatz am stürmischen Heiligabend. Am Sonntag wurden die Wasserwacht-Schnelleinsatzgruppen aus Herrsching, Dießen, Utting, Schondorf und Seefeld zu einer Person in Wassernot in die Herrschinger Bucht alarmiert. Gut 45 Minuten suchten Rettungsboote und ein Rettungshubschrauber nach einem vermeintlichen in Not befindlichen Kite-Surfer, da ein herrenloser Kite-Schirm an Land getrieben war. Doch die gesuchte Person konnte an Land gefunden werden, sie war wohlauf und benötigte keine medizinische Hilfe. "Die ehrenamtlichen Helfer konnten so bald wieder nach Hause, um mit ihren Familien das Weihnachtsfest zu feiern", teilt die Kreiswasserwacht in den Sozialen Medien mit.