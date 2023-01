Landsberg: Schnee sorgt für Unfälle auf den Autobahnen

Am Freitag beginnt es zu schneien. Auf den Autobahnen zwischen Landsberg und München kommt es zu Unfällen. Die Polizei ermittelt auch wegen zweier Unfallfluchten.

Infolge des sich am späten Freitagnachmittag verstärkenden Schneefalls ist es in der Region zwischen Landsberg und München zu etlichen witterungsbedingten Verkehrsunfällen gekommen. Die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck fasste am frühen Samstagmorgen das bisherige Unfallgeschehen zusammen. Außerdem ermittelt die Polizei wegen zweier Unfallfluchten auf der A96.

Aufgrund der Schneefälle waren am Freitagabend weite Teile der Autobahnen A8, A96 und A99 trotz verstärktem Einsatz der Winterdienste teils schneebedeckt und glatt. Insgesamt ereigneten westlich von München neun polizeilich bekannt gewordene Unfälle, die durch an die Witterungs- und Straßenverhältnisse nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen seien, hieß es. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 40.000 Euro. Gegen 21 Uhr wurden drei Personen sehr leicht verletzt, als sich je ein Auto alleinbeteiligt überschlug.

Zwischen Landsberg und Schöffelding liegt eine Metallstange auf der A96

Zu den beiden Unfallfluchten hieß es vonseiten der Verkehrspolizei, dass es auf der A96 in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Landsberg-Ost und Schöffelding gegen 17.35 Uhr zu einem Unfall kam, bei dem zwei Fahrzeugführer über eine rote gebogene Metallstange fuhren, die von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich herabgefallen war.

Gegen 18.40 Uhr ereignete sich ebenfalls in Fahrtrichtung München zwischen Greifenberg und Inning ein Unfall. Der Fahrer eines Pkw wurde von einem bislang unbekannten Fahrer eines weiteren Autos abgedrängt. In der Folge verunglückten dieser und ein weiterer Pkw. Der unbekannte Fahrer entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen, meldete die Verkehrspolizei, die zu den beiden Vorfällen um Hinweise von Zeugen bittet (Telefon 089/891180).

Außerdem blieben auf den Autobahnen auf schneeglatter Fahrbahn mehrere Lkw und einige Pkw liegen. Dies geschah insbesondere an Steigungsstrecken auf der A8 zwischen Adelzhausen und Odelzhausen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch