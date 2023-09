Landsberg

Prozess gegen Arzt und Impfkritiker aus Kaufering wird neu aufgerollt

Plus Bietet er das Schlupfloch zur Maskenpflicht für 17 Euro pro Attest an? Die Verhandlung gegen einen Arzt aus Kaufering beginnt am Mittwoch.

Von Vanessa Polednia

Das Dauerthema Coronavirus ist in den vergangenen Monaten in den Hintergrund gerückt. Die Menschen in Deutschland sind laut Gesundheitsministerium durch Impfungen und frühere Infektionen gut geschützt. Maskenpflicht und Ausgehsperren sind aus dem Alltag verschwunden. Weit weg erscheint einem da das Gerichtsverfahren gegen einen Arzt aus Kaufering, das nun nach mehrmaligen Anläufen fortgesetzt werden soll.

In der Corona-Krise erlangte der angeklagte Arzt und Impfkritiker über die Grenzen des Landkreises Landsberg hinaus in der "Querdenker"-Szene Bekanntheit. Die Staatsanwaltschaft Augsburg nahm die Ermittlungen gegen ihn auf. Dem Mann wird vorgeworfen, während der Corona-Pandemie falsche Maskenbefreiungen ausgestellt zu haben. Ein Termin für die Hauptverhandlung wurde zunächst im November 2022 festgesetzt. Der Prozess musste jedoch mehrfach verschoben werden – krankheitsbedingt und durch Probleme bei der Terminfindung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

