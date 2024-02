Obermeitingen

06:01 Uhr

Obermeitingen fasst Beschluss zur Windkraft

Plus Obermeitingen weist mit Untermeitingen und Langerringen gemeinsame Fläche für Windkraft aus. Eine wichtige Entscheidung fehlt noch. Rat stimmt für Beitritt zu Regionalwerk.

Von Christian Mühlhause

Bis Ende 2027 sollen 1,1 Prozent der Fläche in Bayern für Windenergie ausgewiesen werden und bis Ende 2032 1,8 Prozent. Obermeitingen hat sich kürzlich mit den Nachbargemeinden Untermeitingen und Langerringen auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt und Flächen festgelegt, auf denen Windkraftanlagen realisiert werden könnten. Ob diese tatsächlich entstehen, liegt aber auch einem weiteren Akteur, der sich noch nicht zu seinen Plänen geäußert hat. Fest steht, dass sich auch Bürgerinnen und Bürger finanziell beteiligen können. Vorangetrieben wird die Energiewende auch an anderer Stelle. Obermeitingen gehört zu den Gründern des Regionalwerks Lech-Wertach-Stauden. Bürgermeister Erwin Losert ( CSU) äußert sich zu den Plänen.

„Wir wollen steuern, wo Windräder errichtet werden, und haben deswegen eine Konzentrationsfläche ausgewiesen“, informiert Losert. Das Areal, das unter Einhaltung der Abstandsregeln noch infrage kommt, habe eine Größe von 50 Hektar, so der Bürgermeister. Das gemeinsame Vorgehen solle zudem dem Problem des sogenannten Windklaus entgegenwirken. Also dass die Anlagen einen geringeren Ertrag erbringen, weil diese sich durch ihre Positionierung negativ beeinflussen. Die drei Gemeinden hatten extra die Expertise eines Luftfahrtexperten eingeholt und vor der Festlegung der Konzentrationsflächen diese abgewogen, so Losert. Eine entscheidende Rolle spiele bei dem Thema nämlich die Bundeswehr und deren Planungen für den Fliegerhorst in Lagerlechfeld. „Es kann sein, dass uns das weiter einschränkt, wir warten hier auf eine Entscheidung“, äußert der Rathauschef. Es gibt zudem bereits einen Projektentwickler.

