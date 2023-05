Feierlicher Wechsel beim Vorsitz des Unesco-Welterbes im Stadttheater

In Landsberg übergaben Vertreter aus Frankreich den Vorsitz der Unesco-Welterbestätte Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen an Deutschland.

Die kommenden zwei Jahre hat Deutschland den Vorsitz der Unesco-Welterbestätte Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen. Dazu gehört ebenfalls die Prähistorische Siedlung in Pestenacker, das bis heute von Wissenschaftlern untersucht wird. Um den Wechsel in der Federführung des Welterbes zu feiern, wurde die Übergabe von Frankreich an Deutschland mit einem umfangreichen Programm im Landsberger Stadttheater gefeiert.

Pfeil: Wie wichtig die Arbeit ist, sieht man am Fundort Pestenacker

Vor etwa zwölf Jahren wurden die in der Schweiz, Italien, Österreich, Frankreich, Slowenien und Deutschland entdeckten Pfahlbauten und ihre Überreste offiziell in die Liste der Unesco aufgenommen. Von 111 Fundstellen befinden sich drei in Bayern. In Pestenacker wurden Arbeiter bei einer Bachbegradigung 1934 darauf aufmerksam. Seitdem gab es Ausgrabungen und weniger invasive Untersuchungen.

Architekt Mathias Pfeil, der als Generalkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD) ebenfalls ein paar Worte an die Besucherinnen und Besucher richtete, erklärte, dass es nicht selbstverständlich ist, von den Kommunen und Landkreisen unterstützt zu werden. Dabei sei gerade die Fundstelle in Pestenacker ein gutes Beispiel dafür, wie notwendig die Arbeit ist, um das Thema für jeden zugänglich zu machen. Pfeil übergab damit an Dr. Claus Wolf, Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege in Baden-Württemberg. Dort befinden sich 15 Fundorte.

Bayern und Baden-Württemberg teilen sich den Vorsitz für Deutschland

Wolf, der selber Prähistoriker ist, betonte, wie besonders die Pfahlbauten sind. Teilweise könne man sie gar nicht sehen, da sie sich unter der Erde unter Ausschluss von Sauerstoff befinden. Andere liegen wiederum unter Wasser. Mit der Übergabe gehe der "Stab" an Bayern und Baden-Württemberg. "Wir arbeiten alle sehr hart daran, der Verantwortung gerecht zu werden", so Wolf. Viel Erfolg wünschte dazu auch der Vertreter aus der Schweiz.

Für die zeremonielle Präsidentschaftsübergabe war Karim Gernigon anwesend, der die vergangenen zwei Jahre für Frankreich den Vorsitz innehatte. "Es liegt an uns, die Arbeit an den archäologischen Überresten fortzuführen und zu fördern", sagte er. Die Aufgabe läge bei allen, unabhängig vom Vorsitz. Deutschland sei bei der Forschung sehr engagiert. "Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre." Gernigon übergab Matthias Pfeil und Claus Wolf anschließend das Symbol der Präsidentschaft: ein kleines, goldenes Model einer Pfahlbauhütte.

Wissenschaftlerinnen zeigen, wie weit man in Pestenacker ist

Einen kleinen Einblick dazu, wie gut die Arbeit mit und über die Prähistorischen Pfahlbauten läuft, boten Dr. Anneli Wanger-O'Neill vom BLfD und Anne Köhler, die an der Universität Leipzig promoviert. In einer Präsentation zeigten sie den Anwesenden, wie weit man mit neuer Technik und den über Jahre gesammelten Daten darstellen kann, wie sich das Tal verändert hat und inwieweit entweder der Mensch die Natur oder umgekehrt die Natur den Menschen beeinflusst hat. Das nächste Ziel der Wissenschaftler, die in Pestenacker forschen, ist die vollständige Digitalisierung aller Fundeinträge – über 10.000 Hölzer.

Um das gesammelte Wissen zu vermitteln, gibt es in Pestenacker das Steinzeitdorf, das nicht nur Ausstellungen zum Thema Prähistorische Pfahlbauten anbietet, sondern auch ein interaktives Programm gestaltet. Verantwortlich dafür ist Lejla Hasukic vom Landratsamt Landsberg. Besonders stolz berichtet sie von den Schul- und Ferienangeboten, die häufig komplett ausgebucht sind. Das nächste Projekt im Steinzeitdorf sei der Bau zwei weiterer Hütten, um der "Dorf"-Bezeichnung auch gerecht zu werden.

Damit endete der offizielle Teil des Festaktes und es wurde noch zu einem Buffet und Getränken eingeladen. Musikalisch wurde das Programm von der Band Radio Europa begleitet.