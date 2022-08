Region Landsberg

07:03 Uhr

Zwangsstopp auf Ammerseebahn: In welchem Zustand ist das Schienennetz?

Die Bayerische Regiobahn (BRB) ist auf der Ammerseebahn nicht Netzbetreiberin, will aber in puncto Sicherheit keine Kompromisse eingehen.

Plus Immer wieder müssen Züge in unserer Region aus Sicherheitsgründen stoppen. Was Deutsche Bahn und Bayerische Regiobahn dazu sagen.

Von Oliver Wolff

Wie desolat ist das Schienennetz in unserer Region? Immer wieder erreichen unsere Redaktion Meldungen, dass es Störungen auf der Ammerseebahn gibt. So soll der Zug in Egling eine bis zu einstündige Zwangspause eingelegt haben, weil ein BRB-Lokführer Gleisverwerfungen bei Kaltenberg bemerkt haben will. In einem anderen Fall musste kurzfristig ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. In welchem Zustand ist also das Schienennetz in unserer Region und was sagen Bahn (DB) und Bayerische Regiobahn (BRB) dazu?

