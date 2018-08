vor 25 Min.

Einige Teams wollen endlich wieder jubeln Lokalsport

Vergangene Saison hat der FC Scheuring die Klasse über den Umweg Relegation gehalten. Bislang hat der FCS noch kein eigenes Tor geschossen und ist in der Kreisklasse4 Letzter. Am Wochenende steht das Derby gegen den befreundeten FC Weil an.

Vereine wie Scheuring, FinningII oder Issing warten diese Saison bislang noch auf ein Erfolgserlebnis. Ganz anders läuft es hingegen bei Klubs wie Unterdießen oder dem FC Kaufering, der das

Von Karlheinz Fünfer

Führungswechsel gehören in der Anfangsphase einer Saison zum Alltag. So löste Unterdießen in der Kreisklasse4 Utting auf Rang eins ab, der FC Kaufering in der A7 das spielfreie Erpfting und in der A-Augsburg Süd Fischach den SV Hurlach. Geht das Wechselspiel nun weiter? Sehr mager ist bislang die Ausbeute der Landkreisteams in den A-Klassen, in denen sie in der Minderheit sind.

Kreisklasse 4

Als stolzer Tabellenführer will Unterdießen (6) seinen Platz an der Sonne mit einem Heimsieg über Peiting II (0) verteidigen, das bei seinem ersten Auftritt gegen Kinsau mit 0:2 leer ausging. Schwere Auswärtsaufgaben warten auf das Verfolgerduo vom Ammersee.

Utting (4) muss zum aufgewachten Herrsching (3), Eching (4) gastiert beim bisherigen Minimalisten Fuchstal (3). Weiter nach vorne vorstoßen kann Igling (3) mit einem Erfolg über den punktlosen Vorletzten Raisting II. Die zweite Garnitur des Landesligaabsteigers muss den inflationären Abgängen des Vereins nun wohl ebenfalls Tribut zollen. Große und kleine Dämpfer zu verarbeiten gibt es im Nordderby zwischen Scheuring (0) und Weil (3). Die Gastgeber als Schlusslicht erlebten mit dem 0:5 vor eigenem Anhang gegen Herrsching ein gewaltiges Fiasko, Weil verstand seine Heimchance gegen Unterdießen nicht zu nutzen. Im Gegensatz zu Scheuring hat Kinsau (3) rasch die Kurve bekommen. Gegen den Aufsteiger Hohenpeißenberg (0) kann es jetzt sogar nachlegen.

A-Klasse 1

Nach der Heimpleite beim Start muss Geltendorf (0) beim zweiten Auftreten vor eigenem Anhang gegen Kottgeisering (3) unbedingt den ersten Dreier landen. Der Aufsteiger hatte zum Auftakt mit einem 4:2 gegen Jesenwang Auswärtsstärke bewiesen.

Nichts geschenkt bekommt Wiederaufsteiger Walleshausen. Ohne Punktgewinn auf dem vorletzten Rang erwartet der FVW nun den Vizemeister der Vorsaison, Landsberied (3), der mit einem 5:1 über Malching bereits wieder Ansprüche auf einen Spitzenplatz angemeldet hat.

Dass das umgruppierte Prittriching (3) in der neuen Umgebung mehr erreichen kann als bisher in der A7, will der SVP nach dem klaren Derbyerfolg in Walleshausen nun auch bei der Heimpremiere am Dienstag gegen Überacker (3) beweisen.

A-Klasse 5

Unentschieden werden beim MTV Dießen und seinem Gastgeber Haunshofen in der Anfangsphase der neuen Saison großgeschrieben. Für beide Teams endeten die ersten zwei Partien mit einem Remis. Folgt jetzt die Nummer drei?

A-Klasse 7

Zum Topspiel der dritten Runde erwartet der neue Tabellenführer FC Kaufering (6) Vorgänger Erpfting (3), der erst eine Partie ausgetragen hat (Spiel der Woche). In der letzten Saison knöpfte der SVE seinem Rivalen alle sechs Zähler ab. Nach dem vielversprechenden Einstand von Penzing II (3) am Mittwoch gegen Issing steigt in Finning (4) eine zweite Schlagerpartie. Der letztjährige Vizemeister misst sich mit der Reserve des Bezirksligisten. Im Vorderfeld mitmischen können auch Greifenberg (4), Schwabhausen (3) und Schondorf (3), falls in Hofstetten (1) beim noch nicht in Aktion getretenen Breitbrunn und zu Hause gegen Dettenschwang (1) ein Dreier herausspringt.

Kellerduelle mit bislang erfolglosen Teams gehen in Issing und Stoffen über die Bühne. Im Südderby hoffen Issing und Reichling auf die ersten Zähler, in Stoffen das gastgebende Schlusslicht und Windach.

A-Klasse 8

Mehrere Landkreisvereine sind in den vergangenen Jahren mit ihrer Reserve in der A-Klasse an ihre Grenze gestoßen. Auch dem punkt- und torlosen Neuling Finning II droht nun diese Gefahr. Die würde sich verstärken, wenn auch Rott (3) die Zähler mit nach Hause nimmt. Schlechte Papiere auch für Apfel-dorf (0). Wie Finning II braucht auch der SVA beim Aufsteiger Altenstadt II (1) endlich den ersten Zähler.

A-Klasse Augsburg Südwest

Gegen das abwehrstarke Türkgücü Königsbrunn II erst mal in die Unterlage geraten, bekommt es Hurlach (6) erneut mit einem Team aus der Lechfeldstadt zu tun. Allerdings besitzt der punktlose Gastgeber TSV Königsbrunn II längst nicht die Schlagkraft seines Lokalrivalen. Weit entfernt von ihrem hochgesteckten Saisonziel ist nach der zweiten Auswärtsniederlage die Reserve des VfL Kaufering (3). Ein Heimsieg gegen den Rangvierten SSV Bobingen (6) wäre eine kleine Schadensbegrenzung.

Themen Folgen