Eishockey: Große Enttäuschung bei den Landsberg Riverkings

Plus Im Kampf um den sechsten Tabellenplatz vergibt der HC Landsberg einen Matchball. Aber das Team von Trainer Fabio Carciola hat auch Glück.

Die Landsberg Riverkings haben die große Chance, den sechsten Tabellenplatz weiter abzusichern, verpasst. Mit 4:6 musste sich das Team von Trainer Fabio Carciola beim Tabellenneunten Geretsried geschlagen geben. Einziger Trost: Die anderen Mannschaften spielten für den HCL.

Dass in diesem Jahr wirklich jeder jeden schlagen kann, zeigen die Ergebnisse des 22. Spieltags: Erding unterliegt in Schongau (1:3) und Peißenberg verliert zu Hause gegen Königsbrunn (3:7). Damit bleiben die Landsberger auf Platz sechs, weiterhin mit zwei Punkten Vorsprung vor Erding, aber auch nur mehr vier vor Königsbrunn. Die letzten Spiele der Bayernliga-Vorrunde werden auf jeden Fall spannend bleiben.

Markus Kerber steht doch im Kader

Die erste Überraschung gab es bereits vor dem ersten Bulli. Markus Kerber stand doch im Kader des HC Landsberg. Im Heimspiel gegen Schongau hatte er sich an der Hand verletzt und eine mehrwöchige Pause drohte. Doch wie es jetzt scheint, kann Kerber mit einer Schiene weiterspielen. In Geretsried hatte er mit der Hand keine Probleme, so HCL-Teammanager Michael Oswald. Aber: Man merkte der Mannschaft an, dass angesichts der Tabellensituation doch eine gewisse Nervosität herrscht.

Und so gerieten die Landsberger auch nach nur zwei Minuten in Rückstand. Strobl hatte HCL-Keeper David Blaschta überwunden. Zwar gelang Daniel Menge auf Pass von Mika Reuter in der 7. Minute der Ausgleich, doch Horvath traf in der 15. Minute zum 2:1. Erneut war es Daniel Menge, der nach 17 Minuten auf Pass von Reuter wieder den Ausgleich erzielte. Und nur eine Minute später hatten die Landsberger erstmals Überzahl, doch die war schnell vorüber, denn Mika Reuter und Bernhard Jorde gerieten aneinander – beide beendeten das Drittel auf der Strafbank. Und Landsberg startete stattdessen in Unterzahl ins Mitteldrittel.

Dennis Sturm sorgt für die Führung

Und in diesem brachte Dennis Sturm die Riverkings erstmals in Führung (31.), dabei verbuchte Neuzugang Petr Machacek seinen ersten Assist für den HCL, den zweiten erzielte Thomas Fischer. Doch die Freude währte nicht lange, denn Reiter und Horvath brachten Geretsried mit einem Doppelschlag (33./34.) wieder in Front. Und kurz vor der zweiten Pause wurde es ganz bitter: In Unterzahl traf Köhler auch noch zum 5:3. HCL-Coach Fabio Carciola setzte ein Zeichen und nahm David Balschta aus dem Tor, für ihn kam Michael Güßbacher. In diesem Drittel hatte Carciola auch umstellen müssen, da Mika Reuter verletzt ausfiel.

Die Führung von Geretsried war zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient. „Wir hatten immer wieder gute Phasen, dann haben wir aber auch wieder schlecht gespielt“, fasste Oswald das Drittel zusammen. Eines war klar: Der HCL musste sich steigern, um etwas aus Geretsried mitzunehmen. Doch das gelang nicht: In der 51. Minute sorgte Rizzo mit dem 6:3 für die Entscheidung. Das 4:6 durch Charvat (60.) änderte nichts mehr an der Niederlage.