Fußball

vor 3 Min.

Der TSV Landsberg fährt den ersten Sieg ein

Plus Nach dem Erfolg im Pokal setzen sich die Landsberger in Schwabmünchen auch in der Liga durch. Der TSV zeigt in den beiden Halbzeiten ein sehr verschiedenes Gesicht.

Von Christian Kruppe

Auch im zweiten Anlauf innerhalb weniger Tage ist der TSV Schwabmünchen gegen den Nachbarn aus Landsberg leer ausgegangen. Die Lechstädter holten den ersten Sieg in dieser Saison. Die beiden Halbzeiten unterscheiden sich in der gezeigten Leistung der Landsberger stark.

