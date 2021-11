Fußball: Der FC Issing verteilt zu viele Geschenke an den Gegner

Plus Die Fußballer des FC Issing sind gegen Kinsau völlig von der Rolle. In der Kreisklassenpartie fallen sieben Tore. Eching und Fuchstal kämpfen mit Personalproblemen.

Für den FSV Eching wird es eine schwere Saison: Die Ausfälle machen sich extrem bemerkbar, und nun rutscht das Team vom Ammersee auf den vorletzten Tabellenplatz der Kreisklasse 4. Unterdießen unterstrich dagegen einmal mehr seine Vormachtstellung in dieser Klasse.